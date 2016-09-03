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    Орещук: «По Бюттнеру были предложения, но его агент все запорол»

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о трансферных предложениях, которые летом получили Александр Бюттнер и Павел Погребняк.

    «У Бюттнера было достаточно предложений: два варианта в английском Чемпионшипе, вариант с «Гранадой» и предложение из Израиля. Но агент игрока все запорол. Бюттнер остается в «Динамо», будет продолжать работать. Мы на него рассчитываем. Теперь все будет зависеть от самого игрока.

    Что касается Павла Погребняка, то предложения по игроку были. Но Паша решил остаться в «Динамо» и доработать свой контракт», – сказал Орещук.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2016 19:05
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