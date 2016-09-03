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    Кутепов: «В матче с Ганой сборная России будет играть на победу»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов выразил мнение, что в товарищеском матче против Ганы сборная России будет играть на победу. Напомним, данная встреча пройдет 6 сентября на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    – Чего хочет видеть от вас в игре Черчесов?

    – Он постоянно что-то подсказывает, где-то поправляет. Но детали раскрывать не буду.

    – Вам принципиально, по какой схеме выстраивается оборона?

    – Абсолютно нет. Что пять защитников, что четыре – как решит тренер.

    – Чего нам ждать от матча с Ганой?

    – Сборная России будет играть на победу – это точно. Настрой боевой. Главное обойтись без травм.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2016 15:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 4 сентября 2016, 09:39

      Илья сильно прибавил, прогресс отличный, думаю весной ему равных не будет! Удачи Илья!!!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 сентября 2016, 20:01

      Ну, хоть с кем-то на победу!

      2
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 3 сентября 2016, 18:10

      Да, из этого парня может вырасти отличный защитник. Удачи тебе, Илья!

      3
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      Рейтинг: +295

      dudarik 3 сентября 2016, 15:33

      Удачи!

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