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    Дида: «У Доннаруммы есть все шансы стать легендой «Милана»

    Экс-голкипер «Милана» Дида высказал свое мнение о страже ворот «россонери» Джанлуиджи Доннарумме. В минувшем сезоне 17-летний игрок провел в Серии А 30 матчей, пропустив 29 голов. Также отметим, что вратарь был вызван в сборную Италии и уже успел провести в составе «скуадры адзурры» один тайм в товарищеской игре против Франции (1:3).

    «Он обладает огромным талантом и может превзойти меня в «Милане», потому как еще достаточно молод. Джиджо уже проявил себя в полной мере, но он может стать еще более сильным вратарем. «Милан» принял верное решение, исключив его продажу. Доннарумма невероятно ценен, у него есть все шансы, чтобы стать легендой «Милана», – сказал Дида.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2016 08:57
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