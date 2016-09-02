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    Бывший арбитр ФИФА: «Российские судьи творят что хотят»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов подверг критике работу судей по итогам первых пяти туров российской Премьер-лиги.

    «Это уже не критика в адрес нашего судейства, а просто констатация факта. Арбитры, находясь в хорошей позиции, видят явное нарушение правил и игнорируют его. В мою бытность об этом говорили: «Убийство лысого в подвале». И все это происходит в пятом туре. Обычно такие ошибки характерны для второго круга, когда одна группа команд уже начинает бороться за чемпионство и еврокубки, а другая – за выживание.

    Чтобы всем все стало понятно по матчу «Томь» – ЦСКА, можно вспомнить письмо арбитров после слов Евгения Гинера об отце Валентина Иванова и высказывание Леонида Слуцкого об отечественных арбитрах. Нужно не письма писать, а защищать честь и достоинство судейского корпуса. В матче в Томске были не судейские ошибки, а злоупотребление служебным положением.

    Валентин Иванов лишь раз за пять туров прокомментировал судейские ошибки. Это беспринципный человек, который плывет по течению. Его подчиненные творят что хотят. В мою бытность арбитром после каждого тура мы собирали пресс-конференцию и обсуждали ошибки. А то, что Иванов предпочитает отмалчиваться, говорит об отсутствии у него управленческих навыков», – сказал Хусаинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2016 16:06
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 2 сентября 2016, 22:58

      Чушь написал и доволен...
      Посмотрите на другие чемпионаты,там то же самое,те же ошибки в примерно тех же кол-ах...только не в пользу трёх команд.
      Проблема наших судей в том,что у них нет "яиц" и они боятся трёх команд,которые их потом с говном смешают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 2 сентября 2016, 19:15

      Что хотят ,то и творят )

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 2 сентября 2016, 18:56

      А в других чемпионатах иначе..? Ничуть..., благодаря одному такому
      " правдорубу", свалившему в штаты - проблемы с Олимпиадой...

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > hunta 2 сентября 2016, 19:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не одному,там ещё 2 спортсмена были

      -8
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    • ...
      Рейтинг: +277

      ц 2 сентября 2016, 18:34

      Если бы их увольняли..., а так, это вода в ступе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 сентября 2016, 18:26

      Чтоб вы тут не писали, я футбол буду смотреть,
      Хоть и в этой стране, где-то надо гореть.
      Иногда проиграем, иногда победим,
      Всех зажравшихся сук этим не объедим.
      Не столкнуть их, не сдвинуть и не переродить.
      А судить? Судья Дредд будет честно судить.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > subbotaspartak 2 сентября 2016, 18:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В последней строчке нужно было использовать синонимы

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 сентября 2016, 17:58

      Удивил)))Это что,только в футболе? Страна коррупционеров и воров катится в ад.Экономика достигла дна..... и начала копать.(Кто не верит ,может посмотреть экономические показатели за прошедший год)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 сентября 2016, 17:51

      Да вся страна живет не по законам, а по понятиям.Тоже самое происходит и в обычных судах и на выборах и кругом. В криминальной стране не может быть честного футбола.

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 2 сентября 2016, 18:14

      Если все нормальные уедут,то в России останутся только такие как ты,а мы переживаем за нашу страну.Поэтому нам придётся остаться(говорю "нам",потому что ты мне тоже уехать предлагал)

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 2 сентября 2016, 22:23

      Ты и твоя подруга в кепке? Конечно проживёте,но страну жалко.

      1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 2 сентября 2016, 17:42

      Это точно, половину матчей цээска и спартак выигрывают с помощью коррумпированных судей.

      -2
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      Рейтинг: +377

      bringing 2 сентября 2016, 17:35

      Это точно.А главное все на всю Страну видят и хер что зделать.Бабло и власть все очкуют.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > bringing 2 сентября 2016, 18:15

      " Страна рабов,страна господ"(А.С.Пушкин)

      -3
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > андрей андреев 2 сентября 2016, 20:45

      Лермонтов

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 2 сентября 2016, 17:19

      Открыл тайну века блин. Мы что слепые. А про лысого смешно, только обычно не так говорят

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > firs04 2 сентября 2016, 18:37

      Ты молод. Так ГОВОРИЛИ, НО там есть продолжение: ... пустым мешком по голове. Смысл несколько иной получается.

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