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  • Зинченко: «Англия — это то, к чему нужно стремиться каждому футболисту»

Зинченко: «Англия — это то, к чему нужно стремиться каждому футболисту»

2 сентября 2016, 15:18
9

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, находящийся в аренде в ПСВ, поделился подробностями своего перехода в английский клуб из «Уфы».

— «Ман Сити» голову не вскружил? В 19 лет такой клуб...

— Нет. Но когда я первый раз услышал о «Сити» — в одно ухо влетело, из другого вылетело, потому что я на тот момент был игроком «Уфы». Я не поверил, потому что такой клуб с таким тренером... Высказывания Гвардиолы... Я просто не мог поверить своим ушам. И жизнь меня научила: пока не увижу, пока не потрогаю, пока не попробую — не поверю.

— «Уфа» маленький клуб. «Манчестер Сити» — гранд. Что больше всего вас удивило в Англии?

— Что бросилось в глаза — качество полей. Там это на идеальном уровне, я давно на таких не тренировался. Ты играешь в футбол и вдвойне получаешь удовольствие. И, конечно, уровень игры, тренировочного процесса, интенсивность, скорости, работа с мячом и т.д. Действительно, большая разница между украинским, русским и английским футболом. Англия — это то, к чему нужно стремиться каждому футболисту.

— Вы подписали контракт на пять лет. У Вас не было опасений, что Вы приходите в клуб, где из двадцати человек восемнадцать — игроки сборных, и суперзвезда на суперзвезде? Не боялись потеряться? Или наоборот, это вызов?

— Конечно, вызов. У каждого человека должна быть цель. Ты должен просыпаться и идти к ней, а вечером ложиться спать и спрашивать у себя: «А что я сегодня сделал для достижения своей цели?». И меня нисколько не пугало, сколько там сборников, хоть 30. У каждого две руки, две ноги, одна голова. Все идет от головы: как ты себя поставишь, как будешь себя вести. Что стоить отметить в Англии: если ты можешь позволить себе уснуть в два часа ночи — на следующий день ты будешь вялый. Там люди все видят, поскольку там много различных тестов, которые показывают, сколько тебе не хватает витаминов, что тебе нужно покушать, пил ли ты алкоголь, к примеру, на выходных. Они следят и видят все. Поэтому просто нужно быть профессионалом. Если ты профессионал, добиваешься своей цели, прогрессируешь и каждый день растешь как футболист — все возможно.

— Если бы два года назад к Вам подошли на улице и сказали, что через полтора года Вы сыграете на чемпионате Европы и подпишите контракт с «Манчестер Сити», Вы бы на этого человека как посмотрели?

— Конечно, я не поверил бы. Но мечты для чего? Для того, чтобы они осуществлялись.

Источник: sport.ua
Англия. Премьер-лига Уфа Манчестер Сити ПСВ Зинченко Александр
Комментарии (9)
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ASG
1472819149
главное не зазвездись раньше времени
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DonBombardir
1472822888
Удачи!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1472823139
Чо та он распизделься
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Сергей Свояк
1472823512
Молодой, а мыслит здраво. Молодец!
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Chernyi Lis
1472824442
ох блять!! за всех футболистов мира ответил хохол..(((
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