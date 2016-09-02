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    Чередник: «Ярмоленко не берут европейские клубы, так как у него проблемы с психикой»

    Бывший футболист «Днепра» Алексей Чередник, ныне являющийся скаутом «Шахтера», назвал причину, по которой нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко до сих пор не уехал в Европу.

    «Всех добротных игроков европейские клубы раскупили. А Ярмоленко остался на Украине. Почему? Потому что он хороший футболист уровня чемпионата Украины. А для европейских первенств Ярмоленко слабый.

    Скауты европейских команд смотрят не только на игровые качества, но и на человеческие, и на поведение игрока на поле. Ярмоленко сам себе создает препятствия на пути в Европу: от нервов бьет ногой в стойку, бьет ногой по рекламному щиту, набрасывается на кого-то с водой.

    Видимо, у парня проблемы с психикой. Ярмоленко стоит обратиться к психиатру или полечить нервы. И только тогда можно мечтать о Европе», – цитирует Чередника «Плюс спорт».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2016 14:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 2 сентября 2016, 15:38

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