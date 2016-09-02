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    Агент Милевского: «Артем понимает, что из-за перехода в «Тосно» на Украине могут быть всякие разговоры»

    Футбольный агент Александр Панков, представляющий интересы нападающего Артема Милевского, рассказал о переходе своего клиента в «Тосно».

    – Вариант с «Тосно» у Артема появился недавно, буквально неделю назад. Предложение было конкретным, у руководства клуба было очень большое желание видеть Милевского в команде. У главного тренера тоже – что немаловажный фактор для Артема. Потому что он понимает: есть всеобщая помощь ему для того, чтобы он играл, забивал и добывал результат для «Тосно».

    – Были предложения у Артема из Европы? Ведь его последние клубы оттуда: турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынская «Конкордия».

    – Вариантов было очень много, поэтому мы долго определялись. Были предложения из Греции, Румынии, Болгарии, Индии. Был очень хороший вариант из Австралии. Но, к сожалению, переговоры на каком-то этапе просто остановились, а напрашиваться никуда не хотелось. Была даже заинтересованность у нескольких клубов РФПЛ, но мы сделали выбор в пользу «Тосно» – и уверен, что не ошиблись.

    – Милевского устроили перспективы «Тосно»?

    – Конечно. «Тосно» – один из лидеров ФНЛ, команда не скрывает своей заинтересованности в попадании в Премьер-лигу. Эти аспекты Артема очень сильно мотивируют. Он хочет играть в команде, которая ставит перед собой максимальные задачи и в каждой игре ставить задачу побеждать.

    – Как оцените форму Артема? Он ведь долго не играл.

    – Последняя игра у него была 29 мая, после чего возник перерыв ровно в три месяца. Артем – профессионал, он работал последний месяц и с личным тренером, и индивидуально. Он в нормальных кондициях. Не говорю о том, что в ближайшей игре Артем уже готов выходить в основном составе. Милевский сам понимает: ему нужно определенное время на адаптацию, на набирание хороших кондиций. Надеемся, уже в этом месяце он дебютирует, порадует болельщиков «Тосно» и всю российскую общественность.

    – А варианты вернуться в чемпионат Украины у Артема были?

    – Да, было два варианта. Но если бы Милевский возвращался на Украину – то только в киевское «Динамо». Там не проявили интереса, поэтому для нас было приоритетом попадание в другую команду, которая ставит перед собой высокие цели.

    – Украинский футболист в первенстве России – как на Украине могут отреагировать на такое решение Милевского?

    – Негатив, возможно, и будет. Но мы совершали переход осознанно. Понимали, что на Украине могут быть всякие разговоры. Если бы футболист был нужен сборной Украины или местным клубам – его бы вызывали, и он бы делал результат. Но таких предложений не было. Понимаем, что будет давление, но концепция нового клуба Артема устроила. Он понимает: нужно сделать все, чтобы «Тосно» в следующем сезоне играло в Премьер-лиге.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.09.2016 14:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 сентября 2016, 20:28

      да уж, общественность этот порадует, за ним не заржавеет)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 2 сентября 2016, 14:35

      Тосно сильнее всех укро клубов, кроме дк и шахты.

      3
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      Рейтинг: +508

      triton004 2 сентября 2016, 14:25

      Прям пиздец он там кому то нужен

      -1
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