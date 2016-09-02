Инфантино: «Надеюсь, что на ЧМ-2018 будут использоваться видеоповторы»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал об опыте использования видеоповторов в товарищеском матче между сборными Италии и Франции.
«Вы могли видеть, что арбитр остановил игру на несколько секунд, после чего его ассистенты рассмотрели эпизод с нарушением в штрафной и пришли к мнению, что фола не было. Мы наблюдали за тем, как творится история. Сейчас 2016 год, поэтому нам пора пробовать что-то новое.
Надеюсь, что видеоповторы будут использоваться и на чемпионате мира в России», – сказал Инфантино.
Источник: Telegraph.co.uk