Писарев: «Ребята выполнили установку и отнеслись очень серьезно к матчу»

Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал победу своих подопечных против команды Фарерских островов (3:0) в отборочном матче чемпионата Европы – 2017.

«Кажущаяся легкость победы – это результат подготовки. Когда ты подходишь к матчу в роли фаворита, зачастую все может сложиться не так, как планировалось, многие команды на этом обжигаются. Рад, что ребята услышали меня, выполнили установку и отнеслись очень серьезно к матчу, что позволило нам контролировать ход игры. Быстрый гол, безусловно, имел определяющее значение в этом поединке. Во втором тайме больше действовали по счету, старались не дать сопернику поднять голову и довели матч до победы.

В целом, для нас это был тяжелый выезд – долгий перелет, акклиматизация, специфические погодные условия, искусственное поле. Мы очень рады, что удалось уверенно победить соперника. Впереди у нас – отборочная игра с Австрией, которая пройдет 6 сентября на стадионе «Арена Химки». Нас ожидает непростой обратный путь в Москву, поэтому главным для нас перед матчем с Австрией будет вопрос восстановления», – заявил Писарев.