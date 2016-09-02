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    «Динамо»: «Информация о зарплате Денисова взята с потолка»

    В руководстве московского «Динамо» опровергли информацию, что Игорь Денисов, арендованный в «Локомотив», будет получать от «бело-голубых» две трети зарплаты по контракту.

    «По Денисову достаточно быстро все получилось. Мы руководствовались интересами клуба и футболиста. С «Локомотивом» договоренности очень комфортные: и нас, и «Локо» они устроили. Информация Ткаченко взята с потолка. Срок аренды будет действовать до окончания его контракта с «Динамо», а дальше он будет определяться сам с будущим, и мы подумаем, заинтересованы ли в нем», – заявил генеральный директор «Динамо» Сергей Сысоев.

    Источник: ТАСС

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    02.09.2016 06:33
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 сентября 2016, 12:26

      Т.е. сумма занижена?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6614

      maior-60 2 сентября 2016, 09:35

      А ведь обещал, что останется в Динамо.

      -1
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