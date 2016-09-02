Вентура: «Пропустили три совершенно необязательных гола»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился впечатлениям после товарищеского матча против команды Франции (1:3).

«Я доволен, потому что и не ожидал большего после трех дней подготовки. Мы пропустили три совершенно необязательных гола.

Конечно, я не могу быть доволен результатом, да и разница в физической готовности игроков была видна. Но я получил ответы на некоторые вопросы.

Мы проанализируем матч и найдем ошибки, которых могли бы избежать. Не так уж сложно будет улучшить некоторые аспекты игры.

Я уверен, что в течение ближайших четырех дней мы сможем подготовиться, чтобы сильно сыграть против Израиля», – сказал Вентура.