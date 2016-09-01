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    Селюк: «Динамо» не стало рассчитывать на Ротенберга. И где они сейчас?»

    Дмитрий Селюк, агент защитника Бориса Ротенберга, прокомментировал переход своего клиента из «Динамо» в «Локомотив».

    – Переход в «Локо» – серьезный шаг вперед в карьере?

    – Да. Хороший переход. В принципе и «Динамо» – клуб с большими традициями. Просто сейчас оно оказалось в ФНЛ…

    – Юрий Семин назвал Ротенберга везучим футболистом и заметил, что он приносит новым клубам достижения.

    – Семин назвал его не только везучим, но и квалифицированным. А вы, журналисты, ухватились сразу только за одно это слово. Вообще новости про Борю всегда вызывают нешуточный интерес у читателей. Все начинают рассуждать и высказывать свои версии, почему он оказался в том клубе или в другом. Многие удивляются: он же из обеспеченной семьи, зачем ему играть в футбол? И никак не могут понять, что он любит футбол больше, чем деньги. Все же просто. А у нас все эти «доброжелатели» начинают говорить всякое.

    – Про семью?

    – Да. Мол, все зависит от папы. Но вот что я вам скажу. Боря играл при Черчесове, который возглавил сборную. Он выходил на поле при Бердыеве и стал серебряным призером с «Ростовом». Причем Курбан Бекиевич, насколько мне известно, вновь хотел бы видеть его в команде. Теперь Борю позвал в «Локомотив» Семин. Думаю, вам не надо объяснять, какого калибра все эти тренеры. Так что все разговоры про квалификацию Бориса меня смешат. Он везде играл, выходил на поле, не отбывал номер.

    У Бориса, кстати, был вариант с серьезным австрийским клубом, выступающим в Лиге чемпионов. Разве там работает его папа?

    – «Динамо», значит, в свое время допустило ошибку, отпустив его в аренду в «Ростов»?

    – А вот «Динамо» не стало на него рассчитывать. И где сейчас бело-голубые? Скатились в ФНЛ. Я не провожу прямой связи. Но, получается, «Динамо» его где-то недооценило. Что ж, теперь Борис в «Локомотиве». Будет бороться за место в составе железнодорожников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2016 18:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 сентября 2016, 09:14

      Ротенберг-старательный игрок механического мышления. Уровня низов ФНЛ. Остальное-шальные деньги и блажь.Точка.

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 2 сентября 2016, 01:28

      Ага, намек понятен. Динамо от него избавилось, и у Динамо деньги кончились? Роман Шишкин сильнее этого миллионера, только если на подмену, не более.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 1 сентября 2016, 21:56

      Слава Богу, у Ротенберга финское гражданство, а то бы Черчесов его и в сборную взял по указанию свыше.

      2
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 1 сентября 2016, 21:53

      пристроили парня) говорят братья Локо спонсировать собрались...

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi 1 сентября 2016, 21:49

      Везде на банке сидел, начиная с Шинника. В состав ставили или по блату или от безысходности.

      1
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      Рейтинг: +8770

      Tiger Altaica 1 сентября 2016, 20:59

      Самое досадное что Селюк не прочитано это!))) Но вообще кто татакой этот Борис Ротенберг?))) И уважаемый господин Селюк, Вы серьёзно утверждаете что его в Локо взял сам Сёмин?) Не смешите ни чьи подковы, это все от руководства!))) Думаете народ кто следит более менее за футболом, не понимает всю подоплеку прихода это игрока в Локомотив!)))

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 1 сентября 2016, 20:47

      ну посмотрим

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      Рейтинг: +87

      Polilux 1 сентября 2016, 20:40

      Да просто будет добивать Локо своей игрой ! Отлично , что сбросили очередного мажора !

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 1 сентября 2016, 20:22

      Ну да,конечно,недоверие Борису это основная причина вылета Динамо..Скромненькие вы наши

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 сентября 2016, 20:10

      "И где они сейчас?"
      А вот этот резонный вопрос как раз можно адресовать его Папе, который натворил дел (т.е отмыл бабло) и лихо слился.

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      Рейтинг: +87

      Polilux > FanatSerj 1 сентября 2016, 20:42

      Семья уродов - деньги есть а что с ними делать не знают !

      2
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