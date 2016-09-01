Созин: «На сегодняшний день сборная Черчесова обречена играть на 0:0»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился наблюдениями от товарищеского матча между сборными Турции и России (0:0).

«У Черчесова есть время, чтобы определиться с костяком команды. Дальше – сложнее. Научить обороняться игроков можно. Но что делать с игрой созидательной, результативной? В игре с Турцией я этого не увидел. Нет сейчас в российском футболе игроков, умеющих обыгрывать своего оппонента один в один. Все, кто на это способен, – легионеры. Такие игроки – штучный товар во всем мире. Не могут в наших спортивных футбольных школах научить обыгрывать соперника на коротком участке поля. На мой взгляд, нашей сборной нужно натурализовывать игроков такого плана, а не вратарей и защитников. На сегодняшний день команда Черчесова обречена играть на 0:0. Это в принципе неплохо, но маловато будет для успешного выступления на чемпионате мира 2018 года», – сказал Созин.