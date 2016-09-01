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    Маурисио: «Наслышан о болельщиках «Спартака» и российском чемпионате»

    Новичок «Спартака» Маурисио поделился впечатлениями от своего перехода в московский клуб. Напомним, что бразилец перешел в стан красно-белых на правах аренды из «Лацио».

    «Я хорошо себя чувствую, тренировался на сборах. Последние пять дней я, естественно, не тренировался, но все хорошо, я полон сил и готов к работе. Даже на тренировках и в игре я всегда очень сконцентрирован, всегда стараюсь отдаваться на все 100 процентов. Вне поля я спокойный, нормальный и порядочный человек.

    Я сразу принял решение, потому что я наслышан от своих коллег о российском чемпионате, мне понравилось, поэтому я не раздумывал долго. Прежде чем принять решение, я общался с Фернандо, он очень хорошо отзывался о «Спартаке», сказал, что здесь хороший климат для адаптации.

    Когда начал играть в футболе, то сразу играл под 33-м номером. Это возраст Христа, я всегда думаю об этом, когда перехожу в новую команду. Я предпочитаю думать о тренировках и игре, нежели разговаривать с кем-либо о моей работе.

    Я наслышан о болельщиках «Спартака». Их можно сравнить с бразильскими болельщиками, которые так же тепло относятся к команде. Это очень важно для футбола. Вперед, «Спартак»! – сказал Маурисио.

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.09.2016 13:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24

      seawave 2 сентября 2016, 12:39

      Кто то лапшу всякую навешал Маурисио...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 сентября 2016, 09:45

      Про преданность писать много не буду. Большинство переживают всё с командой, меньшинство нестабильное, такие у каждой команды есть. Но всё-таки более преданные у ХК Спартак, а не футбольного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 сентября 2016, 09:43

      Будем смотреть. Может Карера из него выбьет всю грубость и жёсткость. А то явно не для коллекционирования фолов и жёлтых карточек его приглашали. Заодно посмотрим что в его понимании самоотдача на полях нашей страны.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 сентября 2016, 21:38

      33? Господе ИИсусе

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      dimid 1 сентября 2016, 18:42

      посмотрим чё за фрукт

      2
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    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 1 сентября 2016, 18:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Радуют чепушки, который пишут о болелах Спама типа они лучшие. Ваши "лучшие" съебывают со стадиона, когда у команды проблемы) Лучшие ебаный в рот)

      -6
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 1 сентября 2016, 18:18

      приятно!

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 1 сентября 2016, 15:21

      Когда команда проигрывает, всю ночь думаю об этом, утром рука не тянется к новостям спорта, весь день поникший потому, что твои друзья и колеги знают про любовь к Спартаку, не сомневаюсь все болелы Спартака переживают не меньше!

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 сентября 2016, 15:04

      Спартаковцы лучшие и это не обсуждаемо.

      3
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      Рейтинг: +195

      Colonist 1 сентября 2016, 14:52

      Все верно! Спартаковцы самые преданные болельщики!

      6
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