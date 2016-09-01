Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Василий Березуцкий: «Нам нужно немного набраться опыта»

    Капитан сборной России Василий Березуцкий отметил изменения в игре национальной команды с приходом Станислава Черчесова. Напомним, что вчера Россия сыграла вничью с Турцией (0:0).

    – Сегодня вы фактически в ростовской связке действовали. Ощущения? Как вам сыгранность? Ведь пришлось все делать с нуля…

    – Не совсем с нуля – мы все это проходили на тренировках, было много тактики. Потому что времени на восстановление было мало. Договорились друг с другом, пообщались, схемы в ЦСКА и «Ростове» немного схожие. Поэтому сегодня было не так страшно. Хотя конечно, нужно еще притереться. Все-таки первый матч. Да и погода была сложная. Я думаю, сыграли неплохо!

    – Схема довольно интересная – три человека в центре.

    – Конечно, это новое для меня. Плюс, крайние защитники и полузащитники – они более атакующего плана. Схема интересная и новая. У нас были теоретические занятия и сейчас будут еще. Нам нужно немного набраться опыта, больше поиграть в таких сочетаниях. Но, в принципе, все схемы похожие, везде движение и перемещения. Поэтому больших проблем не было.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2016 09:56
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +354

      valike35 1 сентября 2016, 14:13

      чем ты тогда 36 лет занимался?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 сентября 2016, 14:09

      Вася, ты не опыта должен набираться, а передавать свой опыт молодым....с таким подходом нельзя быть капитаном сборной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 сентября 2016, 13:28

      Удачи нашей сборной!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Bars_za_FcAlania 1 сентября 2016, 12:15

      Читайте полностью статью а не заголовок, опыта набраться в таких сочетаниях (схемах)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > Bars_za_FcAlania 1 сентября 2016, 14:46

      какие схемы,он всю жизнь в проф футболе,какого опыта. ему надо.ладно сказал-бы 20 летний игрок но березуцкий.эт перебор

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 1 сентября 2016, 12:07

      Какого тебе нужно опыта набраться в 34 года-то ?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 1 сентября 2016, 11:27

      Главное не победа, а участие)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 1 сентября 2016, 11:23

      Нужно играть в футбол,а не заниматься пустыми пасами,бездарными ударами в никуда.Научитесь владеть мячом,ни один из вас не пробежал с мячом и пяти метров,не обвел ни одного турка,ни отдал точный пас на выход или в разрез.Только лупите куда по пало!Вот и весь Ваш футбол.Стыдно!!!???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 1 сентября 2016, 11:04

      как боялись обострятьи идти в обводку и брать игру на себя (Жиркова не касается), так и осталось! Возьмите от Аршавина эту злость и уверенность ( только не самоуверенность, а то сами знаете что....) и обводите и обостряйте и будете ваще красавцы!!! ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 1 сентября 2016, 10:54

      Прогресса нет и что-то не предвидится. Отсутствие опыта в 36 лет, детский лепет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 1 сентября 2016, 10:26

      И зачем ему опыт на пенсии...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11