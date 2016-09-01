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  • Семин: «Денисов вернется в национальную сборную и сыграет на домашнем чемпионате мира»

Семин: «Денисов вернется в национальную сборную и сыграет на домашнем чемпионате мира»

1 сентября 2016, 06:29
9

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин уверен, что новичок его команды Игорь Денисов сможет усилить игру железнодорожников.

«Денисов в этом сезоне практически не играл? Он уже провел две встречи. А до этого не играл из-за травмы. Сейчас Игорь набрал хорошую физическую форму. Денисов обладает большим опытом и бойцовским характером. Нам он нужен. Скажу больше. Думаю, он вернется в национальную сборную и сыграет на домашнем чемпионате мира. Ему это вполне по силам. Своих качеств он не растерял.

Многие говорят о том, что он способен разрушить атмосферу в коллективе? Я с футболистами никогда не ссорюсь. Нахожу общий язык. Непростой, говорите, у него характер? А у кого из талантливых игроков он покладистый? Я что-то таких особо не припомню. Со всеми можно работать и находить общий язык. Игоря я знаю довольно давно. Считаю, никаких проблем у нас с ним не возникнет», – сказал он.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь Семин Юрий
Комментарии (9)
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yorgenbarenz
1472706535
Сплюнь,на всякий,Юрий Павлович !)
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bumer_moscow
1472714430
Жду что он заиграет у нас как когда то играл за зенит
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momwig_
1472714507
Запасайся валидолом, Палыч ))
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DonBombardir
1472716487
Удачи Денисову! И Локомотиву! Сёмин - личность!
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NEMETSRUS
1472719492
посмотрим
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FanatSerj
1472720810
Почитайте первое интервью Черчесова когда Денисова подписали, вот точно так же говорил, мол всегда мечтал с характерными работать, но не долго музыка играла )))
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Tri
1472731303
Путь в сборную Черчесова ему закрыт, а Локомотив ещё нахлебается с ним горя.Такому дерьму как деньгисов место в унитазе, а не на футбольном поле.
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