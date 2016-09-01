Семин: «Денисов вернется в национальную сборную и сыграет на домашнем чемпионате мира»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин уверен, что новичок его команды Игорь Денисов сможет усилить игру железнодорожников.

«Денисов в этом сезоне практически не играл? Он уже провел две встречи. А до этого не играл из-за травмы. Сейчас Игорь набрал хорошую физическую форму. Денисов обладает большим опытом и бойцовским характером. Нам он нужен. Скажу больше. Думаю, он вернется в национальную сборную и сыграет на домашнем чемпионате мира. Ему это вполне по силам. Своих качеств он не растерял.

Многие говорят о том, что он способен разрушить атмосферу в коллективе? Я с футболистами никогда не ссорюсь. Нахожу общий язык. Непростой, говорите, у него характер? А у кого из талантливых игроков он покладистый? Я что-то таких особо не припомню. Со всеми можно работать и находить общий язык. Игоря я знаю довольно давно. Считаю, никаких проблем у нас с ним не возникнет», – сказал он.