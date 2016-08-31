В Турции сборная России проведет первый матч под руководством Черчесова

Сегодня, 31 августа, в Турции состоится товарищеский матч между местной национальной сборной и командой России. Команды сыграют на поле стадиона «Анталья». Начало встречи 21:30 по мск.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:30. Не пропустите!