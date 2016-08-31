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  • В Турции сборная России проведет первый матч под руководством Черчесова

В Турции сборная России проведет первый матч под руководством Черчесова

31 августа 2016, 20:30
13

Сегодня, 31 августа, в Турции состоится товарищеский матч между местной национальной сборной и командой России. Команды сыграют на поле стадиона «Анталья». Начало встречи 21:30 по мск.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:30. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Турция
Комментарии (13)
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yanedo
1472634292
не ждите чуда всё будет как всегда аминь
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SandersMax
1472634555
скорее всего будет победа России с минимальным перевесом
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Фан666
1472641431
Ничего от россиян там не стоит. ну сыграют мутный матч, ну может выиграют минимально, а может проиграют минимально.
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Sanches 1204
1472645923
Очень не хотел Черчесова тренером в сборной видеть,даже смотреть игру неохота.
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serzhio1
1472649531
1:1
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андрей андреев
1472665792
Всё решится не на поле
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Beim
1472666691
чего вы так на россию не надеетесь? это же товарняк, в товарнике они и со сборной германии могут на равных играть, а вот когда дело до турниров доходит то почетное самое низшее место за нашей сборной
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nik55
1472667959
первую игру с новым тренером могут и побегать на победу
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hjvfybcn
1472670001
Что с комментаторами на первом канале происходит???? пипец(((((((((((
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Андрей Ермошин
1472672702
Ничего не изменилось, как катали мяч между защитниками и вратарем, так и катают.
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