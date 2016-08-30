«Интер» не захотел менять Брозовича на Фабрегаса

Руководство «Интера» отказалось от идеи обмениваться с «Челси» полузащитниками Марсело Брозовичем и Сеском Фабрегасом. По информации источника, лондонский клуб, чтобы заполучить хорвата, планировал отдать испанского хавбека в итальянский клуб с доплатой, однако черно-синие ответили отказом.

Сообщается, что миланцы не намерены расставаться с Брозовичем до закрытия летнего трансферного окна, так как видят в нем важного игрока основного состава. Ранее клуб отказал в трансфере хавбека «Ювентусу».