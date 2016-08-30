Алексей Миранчук: «Если бы позвали в «Барселону», пошел бы туда пешком из Москвы»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о том, какие у него были трансферные предложения.

– В межсезонье были разговоры о том, что предложения вам делали «Спартак» и «Зенит». Правда ли это?

– Правда. Мне агент говорил о таких вариантах – мол, решай. Подумал и решил остаться в «Локомотиве», где все устраивает. Есть контракт, и пока не готов смотреть по сторонам. В клубе чувствую себя комфортно.

– У вас ведь был вариант с «Андерлехтом».

– Здесь немного иначе. Если бы в контракте имелся пункт о выкупе, можно было разговаривать. Но в договоре есть обязанности, которыми пренебрегать нельзя.

– Есть ли клуб, в который бы вы пешком пошли?

– Да, «Барселона». Если бы оттуда позвали, от Москвы до Барселоны пошел бы точно.

– Почему именно туда?

– Переживаю за эту команду, всегда нравился ее футбол, – сказал Миранчук.