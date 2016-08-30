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  • Алексей Миранчук: «Если бы позвали в «Барселону», пошел бы туда пешком из Москвы»

Алексей Миранчук: «Если бы позвали в «Барселону», пошел бы туда пешком из Москвы»

30 августа 2016, 01:01
26

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о том, какие у него были трансферные предложения.

– В межсезонье были разговоры о том, что предложения вам делали «Спартак» и «Зенит». Правда ли это?

– Правда. Мне агент говорил о таких вариантах – мол, решай. Подумал и решил остаться в «Локомотиве», где все устраивает. Есть контракт, и пока не готов смотреть по сторонам. В клубе чувствую себя комфортно.

– У вас ведь был вариант с «Андерлехтом».

– Здесь немного иначе. Если бы в контракте имелся пункт о выкупе, можно было разговаривать. Но в договоре есть обязанности, которыми пренебрегать нельзя.

– Есть ли клуб, в который бы вы пешком пошли?

– Да, «Барселона». Если бы оттуда позвали, от Москвы до Барселоны пошел бы точно.

– Почему именно туда?

– Переживаю за эту команду, всегда нравился ее футбол, – сказал Миранчук.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Спартак Барселона Миранчук Алексей
Комментарии (26)
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Тraumtanzеr
1472508841
Хочется проснуться и прочитать новость: Бартомеу и Энрике пригласили на просмотр Миранчука.
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Сантус
1472509575
Боже,сколько у Сёмина работы....как с таким в голове объяснить челу задачу,он же уже к Могилёву подходит.....)
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никита голоян
1472511585
Миранчук иди на украину ))))
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никита голоян
1472512447
оттуда до Барселоны уже ближе)))
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Дон Посей
1472517046
Миранчуку не надо идти в Барселону. Его там не ждут. Миранчуку не надо идти на Украину. Его там расстреляют. Миранчуку надо просто сесть на своё место в купе, попросить чай, спокойно ехать и не дрочить проводника...
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and4ever86
1472525396
Если б ты играл на уровне, то сами бы за тобой пешком пришли, а так хоть на золотом поезде приезжай, один хрен даже даром не нужен.
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rusti2006
1472532219
Пешеходы Барселоне не нужны !
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subbotaspartak
1472534097
Зовут девок погулять, А для Барсы надо соответственно играть. А ты в Локо остался Потому что ответственности Спартака и Зенита испугался. Может Сёмин чему научит Если от собственной важности не вспучит.
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андрей андреев
1472535918
А если бы меня позвала Шарлиз Терон,я бы Атлантику переплыл.Но она обомне не знает,как и Барса о тебе
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somn
1472535957
В Барселону и дурак пойдёт, да только дураков что-то не зовут.
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