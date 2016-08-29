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    «Зенит» хочет получить от «Ювентуса» 22 миллиона за Витселя

    Стали известны подробности переговоров между «Зенитом» и «Ювентусом» о трансфере полузащитника петербуржцев Акселя Витселя.

    Сообщается, что на первом этапе переговоров туринцы предлагали за игрока 18 миллионов евро без учета бонусов, но «Зенит» на эти условия не соглашался. Теперь же «Ювентус» уменьшил предложение до 15 миллионов, а российский клуб настаивает на сумме в 22 миллиона евро.

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу готов расстаться с Витселем, и сам футболист не против перехода.

    Источник: Skysports

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    29.08.2016 20:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 30 августа 2016, 13:59

      Отпустите наконец-то Микрофона)

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 29 августа 2016, 22:50

      Юве и 10 предложат а продавать придется ....не на халяву же через год отпускать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Kareon 29 августа 2016, 22:02

      Если за 20 продадут нормально покупалт за 40 молодцы

      -2
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 29 августа 2016, 21:28

      За 18 не отдали это г,мде они совсем ебнутые.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 29 августа 2016, 21:21

      Легче на 22 миллиона деревьев на поле посадить, примерно тоже самое будет.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 августа 2016, 21:13

      Жадность-через год бесплатно уйдет.

      1
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 29 августа 2016, 21:09

      Мда, губа не дура..

      -2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 29 августа 2016, 21:07

      Сколько же деньжищ, Газпром потерял за время пребывания Витселя в составе Зенки: цена опустилась почти вдвое. Но для Газпрома это раз плюнуть, деньги то бюджетные.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 29 августа 2016, 20:39

      В итоге согласятся на 12)

      -3
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      ...
      Рейтинг: +12304

      Вомбат > roman230582 29 августа 2016, 21:00

      Нет, в итоге согласятся на ноль но через год.

      -1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 29 августа 2016, 20:37

      не стоит таких денег.игрок среднего класса..

      -2
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      Рейтинг: +1423

      Parham > Chernyi Lis 29 августа 2016, 20:55

      Тогда зачем он Ювентусу?? Особенно "среднего класса"!!!

      -1
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