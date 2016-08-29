Силва заявил, что за 25 миллионов перейдет из «Спортинга» в «Лестер»

Лестер отдал своих топ игроков которые на 100 из 100 были сыграны между собой. а теперь покупают игроков за крупные суммы которых те не стоят
Полузащитник «Спортинга» Адриен Силва заявил, что в ближайшее время станет игроком «Лестера». Отметим, что сумма сделки составит 25 миллионов евро.
«Подтверждаю, что стану игроком «Лестера» за 25 миллионов евро. Данный клуб соответствует моим амбициям и клубным целям. Я много лет отдал «Спортингу», поэтому, надеюсь, что болельщики с пониманием отнесутся к моему уходу», – сказал Силва.