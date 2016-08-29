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    Силва заявил, что за 25 миллионов перейдет из «Спортинга» в «Лестер»

    Полузащитник «Спортинга» Адриен Силва заявил, что в ближайшее время станет игроком «Лестера». Отметим, что сумма сделки составит 25 миллионов евро.

    «Подтверждаю, что стану игроком «Лестера» за 25 миллионов евро. Данный клуб соответствует моим амбициям и клубным целям. Я много лет отдал «Спортингу», поэтому, надеюсь, что болельщики с пониманием отнесутся к моему уходу», – сказал Силва.

    Источник: O Jogo

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    29.08.2016 15:03
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 15:09

      Лестер отдал своих топ игроков которые на 100 из 100 были сыграны между собой. а теперь покупают игроков за крупные суммы которых те не стоят

      -3
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > SandersMax 6 сентября 2016, 18:03

      Так не только Лестер делает.

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