Лескотт стал игроком АЕКа

Бывший защитник «Астон Виллы» Джолеон Лескотт стал игроком греческого АЕКа. Как сообщает официальная страница афинского клуба в Twitter, 34-летний англичанин успешно прошел медицинское обследование и подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный на два года.

В прошлом сезоне Лескотт провел за «Астон Виллу» в АПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и заработал две желтых карточки.