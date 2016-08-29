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    Лескотт стал игроком АЕКа

    Бывший защитник «Астон Виллы» Джолеон Лескотт стал игроком греческого АЕКа. Как сообщает официальная страница афинского клуба в Twitter, 34-летний англичанин успешно прошел медицинское обследование и подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный на два года.

    В прошлом сезоне Лескотт провел за «Астон Виллу» в АПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и заработал две желтых карточки.

    Источник: Twitter

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    29.08.2016 12:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +483

      headdevil 29 августа 2016, 13:55

      Ого, ему у же 34, как время летит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 12:38

      там карьеру и завершит по всей видимости

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