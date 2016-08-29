Лескотт стал игроком АЕКа

Ого, ему у же 34, как время летит
Бывший защитник «Астон Виллы» Джолеон Лескотт стал игроком греческого АЕКа. Как сообщает официальная страница афинского клуба в Twitter, 34-летний англичанин успешно прошел медицинское обследование и подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный на два года.
В прошлом сезоне Лескотт провел за «Астон Виллу» в АПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и заработал две желтых карточки.
Για δύο χρόνια με τον Δικέφαλο στο στήθος! pic.twitter.com/kYDlnP6p81— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 29 августа 2016 г.