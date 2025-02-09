«Зенит» нацелился на защитника «Панатинаикоса»

Правый защитник «Панатинаикоса» Георгиос Ваяннидис является трансферной целью «Зенита».

Петербуржцы еще летом рассчитывали подписать футболиста на правах свободного агента. Однако грек отказался от предложения о 5-летнем контракте с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год. Вместо этого Ваяннидис заключил новый контракт с «Панатинаикосом» до лета 2028 года.

При этом в соглашении 23-летнего игрока с афинским клубом есть опция выкупа за 8 миллионов евро. «Зенит» может воспользоваться ей, если уговорит игрока на переезд в Россию. Но сейчас петербургский клуб не готов платить футболисту более 2 миллионов евро за сезон.

Если «Зениту» не удастся подписать Ваяннидиса зимой, то летом он наверняка уедет в АПЛ – за игроком следят «Фулхэм» и «Эвертон».