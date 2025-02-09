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«Зенит» нацелился на защитника «Панатинаикоса»

Правый защитник «Панатинаикоса» Георгиос Ваяннидис является трансферной целью «Зенита».

Петербуржцы еще летом рассчитывали подписать футболиста на правах свободного агента. Однако грек отказался от предложения о 5-летнем контракте с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год. Вместо этого Ваяннидис заключил новый контракт с «Панатинаикосом» до лета 2028 года.

При этом в соглашении 23-летнего игрока с афинским клубом есть опция выкупа за 8 миллионов евро. «Зенит» может воспользоваться ей, если уговорит игрока на переезд в Россию. Но сейчас петербургский клуб не готов платить футболисту более 2 миллионов евро за сезон.

Если «Зениту» не удастся подписать Ваяннидиса зимой, то летом он наверняка уедет в АПЛ – за игроком следят «Фулхэм» и «Эвертон».

  • В этом сезоне Ваяннидис провел за «Панатинаикос» 27 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
  • Осенью прошлого года Ваяннидис дебютировал в сборной Греции, сыграв 3 матча в Лиге наций.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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Комментарии (5)
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1739097055
ВЫ можете смеяться,господа,но к нам опять намылилась звезда! За десять мулек...
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DeStar
1739097671
мне только одно интересно, я как сторонний наблюдатель и не фанат какого либо из клубов - к чему готовится Зенит? неужели все эти покупки необходимы для того чтобы играть в рпл и кубке?)
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