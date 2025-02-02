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  • Стало известно, почему «Спартак» обратился к кандидатуре Гарсии

Стало известно, почему «Спартак» обратился к кандидатуре Гарсии

Вариант с переходом центрального нападающего АЕКа Леви Гарсии в «Спартаке» изначально рассматривали как запасной вариант. К его кандидатуре обратились после того, как не получилось организовать трансфер двух других неназванных форвардов.

Главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу очень нравится нападающий, он настаивает на его трансфере. При этом сохраняется вероятность перехода в московский клуб другого форварда. Руководство красно-белых смущает цена за Гарсию и то, что он профильный вингер, выступающий на позиции форварда.

  • 27-летний Гарсия провел в этом сезоне 22 матча за «АЕК», забил 10 голов, отдал 3 передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
  • Нынешний контракт форварда сборной Тринидада и Тобаго с греческим клубом рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: Metaratings.ru

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02.02.2025 15:59
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Комментарии (8)
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WILDLING_HRUNDEL
1738502770
С двумя неназванными видимо по откатам не сошлись) помнится как спам договорился с Наполи о сливе двух игр на еврокубках) Наполи в чемпе Италии шел на первом месте и уступил дважды середняку рпл! Пешком ходили и пасы давали спартачам ) цирк с этим музутным проектом
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FROLL007
1738504719
Угальда нервно закурила в стороночке.
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zigbert
1738516231
Универсальный игрок. Может это и есть его главное качество?
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