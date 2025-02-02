Стало известно, почему «Спартак» обратился к кандидатуре Гарсии

Вариант с переходом центрального нападающего АЕКа Леви Гарсии в «Спартаке» изначально рассматривали как запасной вариант. К его кандидатуре обратились после того, как не получилось организовать трансфер двух других неназванных форвардов.

Главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу очень нравится нападающий, он настаивает на его трансфере. При этом сохраняется вероятность перехода в московский клуб другого форварда. Руководство красно-белых смущает цена за Гарсию и то, что он профильный вингер, выступающий на позиции форварда.