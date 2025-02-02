Стало известно, почему «Спартак» обратился к кандидатуре Гарсии

Вариант с переходом центрального нападающего АЕКа Леви Гарсии в «Спартаке» изначально рассматривали как запасной вариант. К его кандидатуре обратились после того, как не получилось организовать трансфер двух других неназванных форвардов.
Главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу очень нравится нападающий, он настаивает на его трансфере. При этом сохраняется вероятность перехода в московский клуб другого форварда. Руководство красно-белых смущает цена за Гарсию и то, что он профильный вингер, выступающий на позиции форварда.
- 27-летний Гарсия провел в этом сезоне 22 матча за «АЕК», забил 10 голов, отдал 3 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
- Нынешний контракт форварда сборной Тринидада и Тобаго с греческим клубом рассчитан до лета 2028 года.