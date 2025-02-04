Агент Сулейманова прокомментировал переход россиянина в МЛС

Агент российского нападающего Магомеда‑Шапи Сулейманова Алан Агузаров рассказал о переходе своего клиента из греческого «Ариса» в американский «Спортинг Канзас‑Сити».

– Как возник вариант с переходом в «Канзас»?

– Был запланированный приезд тренера «Канзас‑Сити» на игру «Арис» – ПАОК, чтобы утвердиться в своем интересе в отношении партнера Шапи Ману Гарсии. Он наблюдал за Ману, ему очень понравился Шапи. В итоге теперь и Ману, и Шапи – игроки «Канзас‑Сити».

Мы обсудили с моим партнером и с Шапи данный вариант и пришли к тому, что однозначно нужно соглашаться. Решились на переход, потому что очевидно – это шаг вперед. Потому что это крутая развивающаяся лига, которая стилистически нам очень подходит! Потому что тренер лично высказал серьезный интерес и желание!

– Не возникло ли проблем в переговорах из‑за российского гражданства?

– Не было проблем из‑за паспорта, никаких сложностей, об этом речь даже не заходила.

– Писали в СМИ, что контракт рассчитан на два года. Это так?

– Контракт на два года с опцией продления еще на два.

– Были еще варианты для продолжения карьеры?

– Были и другие варианты, но мы изначально для себя решили, что если и уходить из «Ариса», то только в команду, которая будет однозначно сильнее.