Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Агент Сулейманова прокомментировал переход россиянина в МЛС

Агент Сулейманова прокомментировал переход россиянина в МЛС

Агент российского нападающего Магомеда‑Шапи Сулейманова Алан Агузаров рассказал о переходе своего клиента из греческого «Ариса» в американский «Спортинг Канзас‑Сити».

– Как возник вариант с переходом в «Канзас»?

– Был запланированный приезд тренера «Канзас‑Сити» на игру «Арис» – ПАОК, чтобы утвердиться в своем интересе в отношении партнера Шапи Ману Гарсии. Он наблюдал за Ману, ему очень понравился Шапи. В итоге теперь и Ману, и Шапи – игроки «Канзас‑Сити».

Мы обсудили с моим партнером и с Шапи данный вариант и пришли к тому, что однозначно нужно соглашаться. Решились на переход, потому что очевидно – это шаг вперед. Потому что это крутая развивающаяся лига, которая стилистически нам очень подходит! Потому что тренер лично высказал серьезный интерес и желание!

– Не возникло ли проблем в переговорах из‑за российского гражданства?

– Не было проблем из‑за паспорта, никаких сложностей, об этом речь даже не заходила.

– Писали в СМИ, что контракт рассчитан на два года. Это так?

– Контракт на два года с опцией продления еще на два.

– Были еще варианты для продолжения карьеры?

– Были и другие варианты, но мы изначально для себя решили, что если и уходить из «Ариса», то только в команду, которая будет однозначно сильнее.

  • 25-летний Сулейманов провел в этом сезоне за «Арис» 14 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 2,4 миллиона евро.

Новости по теме
«Канзас Сити» поприветствовал Сулейманова флагом России 2
Реакция Мостового на трансфер Сулейманова в МЛС 2
«Канзас Сити» объявил о трансфере российского игрока 2
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

04.02.2025 10:50
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R!Go
1738663191
В мечтах было увидеть, как одаренные талантом выпускники академии Краснодара будут выступать в топ лигах...Сафонову респект...надеюсь Пиняев с Батраковым будут развиваться в чемпионатах поинтереснее, чем Миранчуки..
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 