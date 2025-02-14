Гинер потроллил Чалова, променявшего ЦСКА на ПАОК

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о периоде карьеры Федора Чалова в ПАОКе.
Все перечисленное боссом армейцев не соответствует действительности. Вероятно, таким образом он потроллил нападающего.
– Следите за Чаловым в ПАОКе?
– Рад, что Федор теперь играет в Лиге чемпионов, слышит гимн и становится чемпионом Греции.
- Чалов в августе поиграл только в квалификации ЛЧ.
- Затем ПАОК опустился в Лигу Европы, где выступает до сих пор.
- В чемпионате Греции команда идет на 4-м месте с 8-очковым отставанием от лидера.