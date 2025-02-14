Гинер потроллил Чалова, променявшего ЦСКА на ПАОК

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о периоде карьеры Федора Чалова в ПАОКе.

Все перечисленное боссом армейцев не соответствует действительности. Вероятно, таким образом он потроллил нападающего.

– Следите за Чаловым в ПАОКе?

– Рад, что Федор теперь играет в Лиге чемпионов, слышит гимн и становится чемпионом Греции.