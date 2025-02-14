Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Гинер потроллил Чалова, променявшего ЦСКА на ПАОК

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о периоде карьеры Федора Чалова в ПАОКе.

Все перечисленное боссом армейцев не соответствует действительности. Вероятно, таким образом он потроллил нападающего.

– Следите за Чаловым в ПАОКе?

– Рад, что Федор теперь играет в Лиге чемпионов, слышит гимн и становится чемпионом Греции.

  • Чалов в августе поиграл только в квалификации ЛЧ.
  • Затем ПАОК опустился в Лигу Европы, где выступает до сих пор.
  • В чемпионате Греции команда идет на 4-м месте с 8-очковым отставанием от лидера.

Новости по теме
Гинер ответил на требование болельщиков ЦСКА 4
Гинер ответил на вопрос о возвращении российских команд в международные турниры 2
Гинер обозначил задачу ЦСКА на остаток сезона РПЛ 5
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

14.02.2025 16:51
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1739546403
Ну а как иначе? Уехать за границу - это всегда риск. Он взял на себя, пока риск не оправдался. Но это лучше, чем сидеть и думать, что надо было пробовать. Уж как бизнесмен должен понимать, что без рисков нет прогресса.
Ответить
Mirak92
1739547151
вы с Орешкиным и Ко. клуб затролили хуже некуда !
Ответить
Интерес
1739547256
Да Федя хоть бы ,для начала,на поле постоянно выходил! А так теперь они с Гинером равны по достигнутым результатам.
Ответить
Spartak_forv@
1739551390
Не мягкий стёб.Понятно чувства Леннорыча,но Федор знал на что шёл,хотел сменить обстановку и имеет на это право
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 