Кечинов оценил возможность перехода «Спартака» на схему 4-4-2 после трансфера Гарсии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе в московский клуб форварда Ливая Гарсии из АЕКа.

– В реалиях нынешнего времени делать такие дорогостоящие покупки, наверное, не очень правильно. Но Угальде впереди нужна конкуренция, и за такие деньги, наверное, это должен быть очень-очень хороший.

Мы видим, что он более фактурный, чем Угальде, у него хорошая левая нога, он здорово играет головой, гибкий и пластичный для своего роста. И будем надеться, что техничный. А самое главное, чтобы был такой же забивной, как Угальде.

– Можно ли теперь от «Спартака» ожидать классической 4-4-2 с ними двумя впереди?

– Легко. Мы видели, что Станкович в этом сезоне уже приходил к этой схеме, когда центрфорварда играл Николсон, а Угальде смещался чуть влево. Но я не думаю, что это для него такая большая проблема – его можно использовать везде, потому что он как ртуть, такой блуждающий форвард.

Например, когда с одним нападающим что-то не получается, вполне можно использовать эту вторую схему. Мне кажется, это будет очень даже неплохо. Но, конечно, главному тренеру придется поломать голову, как их использовать вместе. Хотя это приятная головная боль, когда у тебя в обойме столько качественных футболистов.