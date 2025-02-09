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  • Кечинов оценил возможность перехода «Спартака» на схему 4-4-2 после трансфера Гарсии

Кечинов оценил возможность перехода «Спартака» на схему 4-4-2 после трансфера Гарсии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе в московский клуб форварда Ливая Гарсии из АЕКа.

– В реалиях нынешнего времени делать такие дорогостоящие покупки, наверное, не очень правильно. Но Угальде впереди нужна конкуренция, и за такие деньги, наверное, это должен быть очень-очень хороший.

Мы видим, что он более фактурный, чем Угальде, у него хорошая левая нога, он здорово играет головой, гибкий и пластичный для своего роста. И будем надеться, что техничный. А самое главное, чтобы был такой же забивной, как Угальде.

– Можно ли теперь от «Спартака» ожидать классической 4-4-2 с ними двумя впереди?

– Легко. Мы видели, что Станкович в этом сезоне уже приходил к этой схеме, когда центрфорварда играл Николсон, а Угальде смещался чуть влево. Но я не думаю, что это для него такая большая проблема – его можно использовать везде, потому что он как ртуть, такой блуждающий форвард.

Например, когда с одним нападающим что-то не получается, вполне можно использовать эту вторую схему. Мне кажется, это будет очень даже неплохо. Но, конечно, главному тренеру придется поломать голову, как их использовать вместе. Хотя это приятная головная боль, когда у тебя в обойме столько качественных футболистов.

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Гарсии в «Спартак» составила 18,7 миллиона евро без учета бонусов.
  • 27-летний форвард сборной Тринидада и Тобаго подписал контракт с красно-белыми на 3,5 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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7:1
1739099960
как все мы помним со школы, крестоносцы ливонского ордена при ледовом побоище выстроились СВИНЬЁЙ. схема так называлась. хз, почему, но смешно) а победил александр НЕВСКИЙ. ясно, хряки?) вас уже тогда драли))
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