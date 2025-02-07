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  • «Зенит» обратился в «Олимпиакос» по трансферу правого защитника

«Зенит» обратился в «Олимпиакос» по трансферу правого защитника

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев обратился напрямую в «Олимпиакос», минуя посредников, с вопросом о потенциальном трансфере 24-летнего правого защитника Коштиньи.

Ранее греческий клуб отказал «Лестеру», который предлагал 14 миллионов евро за португальца, рассчитывая продать его летом за большие деньги.

  • Коштинья провел в этом сезоне 26 матчей за «Олимпиакос», сделал 3 голевые передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.
  • Контракт Коштиньи с греческим клубом рассчитан до лета 2028 года.
  • Прошлым летом «Олимпиакос» купил 70% прав на португальского защитника у «Риу Аве» за 2,5 миллиона евро и подписал с ним контракт с зарплатой 300 тысяч евро в год.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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Комментарии (8)
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alefreddy
1738923679
и опять 35....
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Foxitkuban
1738923698
Только Зенит может предложить больше 14 млн за игрока, который стоит 4,5 млн. Умеют, практикуют...
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razymovskyloe
1738924082
Мужики, не ведитесь, как я, на всякие однодневные паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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subbotaspartak
1738925605
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо.
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...короче
1738927905
...ключница сие питие изготовила, Иоанна Карповна...
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Борис34684
1738934155
Как грибники, всю округу под грабли.
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