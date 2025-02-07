«Зенит» обратился в «Олимпиакос» по трансферу правого защитника

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев обратился напрямую в «Олимпиакос», минуя посредников, с вопросом о потенциальном трансфере 24-летнего правого защитника Коштиньи.
Ранее греческий клуб отказал «Лестеру», который предлагал 14 миллионов евро за португальца, рассчитывая продать его летом за большие деньги.
- Коштинья провел в этом сезоне 26 матчей за «Олимпиакос», сделал 3 голевые передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.
- Контракт Коштиньи с греческим клубом рассчитан до лета 2028 года.
- Прошлым летом «Олимпиакос» купил 70% прав на португальского защитника у «Риу Аве» за 2,5 миллиона евро и подписал с ним контракт с зарплатой 300 тысяч евро в год.