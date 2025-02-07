«Зенит» обратился в «Олимпиакос» по трансферу правого защитника

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев обратился напрямую в «Олимпиакос», минуя посредников, с вопросом о потенциальном трансфере 24-летнего правого защитника Коштиньи.

Ранее греческий клуб отказал «Лестеру», который предлагал 14 миллионов евро за португальца, рассчитывая продать его летом за большие деньги.