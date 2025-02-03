Подробности сделки «Спартака» по Гарсии из АЕКа

Нападающий АЕКа Леви Гарсия вскоре пополнит «Спартак».
«Спартак» зафиналил сделку по Гарсии: АЕК получит 20 миллионов евро, включая бонусы (чемпионство и результативность Леви). Из них 3 греки отправят «Бейтару», бывшему клубу Гарсии.
Контракт на 3,5 года. Переговоры с Хавьером Рибалтой вел Франсис Кахигао напрямую без посредников», – написал источник.
- Рибалта до АЕКа занимал пост спортивного директора «Зенита».
- 27-летний Гарсия провел в этом сезоне 22 матча за АЕК, забил 10 голов, отдал 3 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.