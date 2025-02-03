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Подробности сделки «Спартака» по Гарсии из АЕКа

Нападающий АЕКа Леви Гарсия вскоре пополнит «Спартак».

«Спартак» зафиналил сделку по Гарсии: АЕК получит 20 миллионов евро, включая бонусы (чемпионство и результативность Леви). Из них 3 греки отправят «Бейтару», бывшему клубу Гарсии.

Контракт на 3,5 года. Переговоры с Хавьером Рибалтой вел Франсис Кахигао напрямую без посредников», – написал источник.

  • Рибалта до АЕКа занимал пост спортивного директора «Зенита».
  • 27-летний Гарсия провел в этом сезоне 22 матча за АЕК, забил 10 голов, отдал 3 передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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03.02.2025 15:27
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Комментарии (38)
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Yegres
1738586429
зачем Спартаку такое? за такие деньги не нужен он
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NewLife
1738587508
Такое впечатление, что на этом сайте все спартаковские болельщики каждый день уменьшением своих лайков доплачивают за эти трансферы. Это глупый бомбардирский софт, когда спартаковцу несколько раз нажимаешь на лайк, их количество не увеличивается, а сокращается, когда несколько раз нажимаешь на лайк какого-нибудь помойного тролля, то его лайки не уменьшаются, а растут. Это красноречиво говорит об айтишниках в Бомбе))))
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lek!
1738587608
Спорный трансфер , 20 миллионов за игрока который в 16 матчах забил 5 голов , стоит ли ?
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slavа0508
1738589260
Все наши клубы переплачивают и раньше переплачивали а теперь тем более иначе к нам не кто не поедет с связи всем известным событиями ...только переплатой при покупке и по зарплате можно заманить в Россию ...
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R!Go
1738590629
Посмотрите кто без контрактов..такие же человеки, что и за 20-30 миллионов
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FROLL007
1738591738
Какой же шлак впаривают хрякам. Чудовищная переплата в 10 раз.
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fakeid
1738594903
спасибо рибалте из зенита. так развести тарасятник - нужно уметь))
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FCSpartakM
1738597933
заголовки для бумжей. Написано с учетом бонусов, по факту траты в районе рынка будет. Бонусы еще заработать надо.
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ss21
1738601126
Спартак разошёлся, на чемпионство собрались?
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k611
1738604572
Был бы толк, а не так как с одним упитанным бразильцем получилось...
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