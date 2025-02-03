Подробности сделки «Спартака» по Гарсии из АЕКа

Нападающий АЕКа Леви Гарсия вскоре пополнит «Спартак».

«Спартак» зафиналил сделку по Гарсии: АЕК получит 20 миллионов евро, включая бонусы (чемпионство и результативность Леви). Из них 3 греки отправят «Бейтару», бывшему клубу Гарсии.

Контракт на 3,5 года. Переговоры с Хавьером Рибалтой вел Франсис Кахигао напрямую без посредников», – написал источник.