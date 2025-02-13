Акинфеев рассказал, какой должна быть мотивация у футболистов

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что футболист должен служить своей команде, пока у него действует соглашение с клубом.

Он поделился мыслями о мотивации игроков, отвечая на слова экс-форварда красно-синих Федора Чалова в 1-м эпизоде сериала «Мама, мы – ЦСКА!». Эпизод снимался по ходу сезона-2023/24.

«Раньше ты борешься за 2-е место, занимаешь – попадаешь в Лигу чемпионов. Ты прекрасно понимаешь, зачем ты это все делал, – чтобы играть против этих лучших команд, выигрывать для болельщиков у «Реала».

Сейчас играю в России – единственное: только чемпионство, только Кубок и Суперкубок. И все. Все остальное бессмысленно. Да и в целом сейчас, я думаю, и это бессмысленно», – сказал Чалов.

«Я вот с Федей тут не согласен по одному вопросу. Что значит мотивацию тебе искать надо? А человек, который на заводе работает, – ему мотивацию надо искать? Он в шесть утра встает, идет на завод. Ему, конечно, тоже надоело это все.

Дело футболиста – играть. И не надо смотреть ни на кого. Еврокубки, не еврокубки… Ты должен выходить: два часа тренировка с утра, два часа вечером, и игра. Все.

Вот это мотивация, это наркотик должен быть для тебя – в хорошем смысле слова. Пока у тебя есть контракт, ты солдат, ты должен служить своей команде», – сказал Акинфеев.