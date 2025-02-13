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  • Акинфеев рассказал, какой должна быть мотивация у футболистов

Акинфеев рассказал, какой должна быть мотивация у футболистов

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что футболист должен служить своей команде, пока у него действует соглашение с клубом.

Он поделился мыслями о мотивации игроков, отвечая на слова экс-форварда красно-синих Федора Чалова в 1-м эпизоде сериала «Мама, мы – ЦСКА!». Эпизод снимался по ходу сезона-2023/24.

«Раньше ты борешься за 2-е место, занимаешь – попадаешь в Лигу чемпионов. Ты прекрасно понимаешь, зачем ты это все делал, – чтобы играть против этих лучших команд, выигрывать для болельщиков у «Реала».

Сейчас играю в России – единственное: только чемпионство, только Кубок и Суперкубок. И все. Все остальное бессмысленно. Да и в целом сейчас, я думаю, и это бессмысленно», – сказал Чалов.

«Я вот с Федей тут не согласен по одному вопросу. Что значит мотивацию тебе искать надо? А человек, который на заводе работает, – ему мотивацию надо искать? Он в шесть утра встает, идет на завод. Ему, конечно, тоже надоело это все.

Дело футболиста – играть. И не надо смотреть ни на кого. Еврокубки, не еврокубки… Ты должен выходить: два часа тренировка с утра, два часа вечером, и игра. Все.

Вот это мотивация, это наркотик должен быть для тебя – в хорошем смысле слова. Пока у тебя есть контракт, ты солдат, ты должен служить своей команде», – сказал Акинфеев.

  • ПАОК в августе прошлого года приобрел у ЦСКА 26-летнего Чалова за 3 миллиона евро.
  • 38-летний Акинфеев провел в ЦСКА всю карьеру. Он дебютировал в основной команде в 2003 году.

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Источник: Спортс''

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13.02.2025 12:10
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Комментарии (6)
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алдан2014
1739439220
Браво Игорёк. Всегда был мужиком
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Цугундeр
1739442336
ЕРничаешь, Игорёк?)
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...короче
1739443224
...если б не последняя фраза, которую Конифей произнес, да ещё и в контексте нашей сегодняшней реальности, то вполне приемлемо...
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Интерес
1739443464
Правильно,Игорь-"Делай,что должен и будь ,что будет"! И благодари судьбу и богатых дядей за своё индивидуальное благополучие. Пока в сознание футболистов не вернуть главную мысль,что чемпионат страны и победа в нём-это главное,а все международные турниры-некий гандикап ,награда за достижение в родной стране.А деб;илов,типа Феди,ничего не убедит в ином,даже текущая ситуация.Все полностью зависят от политической конъюнктуры,но психология до сих пор-о личной самоценности,которая способна преодолевать границы стран и политики.Блин,они точно считают,что ЗАРАБАТЫВАЮТ безумные деньги,и их труд-эффективен!
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Борис34684
1739448244
Молодец Игорь, все правильно сказал. Сейчас для молодых нет ничего святого, одно бабло на уме.
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Fju-2
1739453542
Судя по этим высказываниям: Чалов - спортсмен, а Акинфеев - просто наёмник, которому на достижения наплевать, лишь бы деньги по контракту платили. Хотя сомневаюсь, что Игорь говорит то, что думает, ведь прекрасно известно, что для него важны и достижения, в первую очередь личные, как например сухари.
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