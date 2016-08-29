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    Рейнгольд: «Спартак» изменился благодаря прекрасным взаимоотношениям игроков и Карреры»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что приход Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака» изменил московский клуб в лучшую сторону.

    «После назначения Массимо Карреры я вообще вижу другой «Спартак». Дело не в победах, а в прекрасных взаимоотношениях между тренером и игроками. После матча с «Анжи» итальянец вышел на поле и начал обнимать своих подопечных. Каррера живет вместе с командой! Я тут же вспоминаю Аленичева и Титова... Это небо и земля! У меня сложилось впечатление, что они никогда в футбол не играли, а итальянец переживает вместе с командой. Он на 100% отдает себя коллективу, и футболисты приняли это, показывая такой футбол», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    29.08.2016 12:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 29 августа 2016, 15:15

      Щас опять нахвалите ,а в конце сезона Уралам всяким по 0-3 летать будите )

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      Рейтинг: +324

      hellkid > Mirak92 30 августа 2016, 10:07

      сгоняй на "Битву экстрасенсов", смотрю будущее умеешь предсказывать

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      Рейтинг: +44

      Kareon 29 августа 2016, 14:11

      Аленичев испортил выгнал из спартака озбилиза мовсисяна они при каррере сейчас заиграли бы тоже самое пытался сделать с Паршивлюком яковлевым гранатом от Билялетдинова избавился хотя может он бы реанимировал бы карьеру

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      Рейтинг: +44

      Kareon 29 августа 2016, 14:09

      Аленичев с титовым бледные стояли во время матча не знали что делать как изменить ход матча

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 августа 2016, 13:13

      Хорошо сказал.............старый пер.дун.

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 29 августа 2016, 13:09

      Каррера - Молодец. Надеюсь и дальше будет молодцом.

      2
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      Рейтинг: +7993

      nik55 29 августа 2016, 12:53

      добавить не чего все сказанное верно

      1
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      Рейтинг: +59

      Drunkeschon 29 августа 2016, 12:30

      С этим парнем по крайней мере результаты есть. Давно такого у спартака не было=)

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      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 12:30

      все по сути сказано и добавить не чего

      2
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      Рейтинг: +70

      макс438 29 августа 2016, 12:22

      Ох не торопились бы вы с оценками...

      3
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