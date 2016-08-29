Рейнгольд: «Спартак» изменился благодаря прекрасным взаимоотношениям игроков и Карреры»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что приход Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака» изменил московский клуб в лучшую сторону.

«После назначения Массимо Карреры я вообще вижу другой «Спартак». Дело не в победах, а в прекрасных взаимоотношениях между тренером и игроками. После матча с «Анжи» итальянец вышел на поле и начал обнимать своих подопечных. Каррера живет вместе с командой! Я тут же вспоминаю Аленичева и Титова... Это небо и земля! У меня сложилось впечатление, что они никогда в футбол не играли, а итальянец переживает вместе с командой. Он на 100% отдает себя коллективу, и футболисты приняли это, показывая такой футбол», – сказал Рейнгольд.