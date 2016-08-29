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  • Рейнгольд: «Спартак» изменился благодаря прекрасным взаимоотношениям игроков и Карреры»

Рейнгольд: «Спартак» изменился благодаря прекрасным взаимоотношениям игроков и Карреры»

29 августа 2016, 12:12
10

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что приход Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака» изменил московский клуб в лучшую сторону.

«После назначения Массимо Карреры я вообще вижу другой «Спартак». Дело не в победах, а в прекрасных взаимоотношениях между тренером и игроками. После матча с «Анжи» итальянец вышел на поле и начал обнимать своих подопечных. Каррера живет вместе с командой! Я тут же вспоминаю Аленичева и Титова... Это небо и земля! У меня сложилось впечатление, что они никогда в футбол не играли, а итальянец переживает вместе с командой. Он на 100% отдает себя коллективу, и футболисты приняли это, показывая такой футбол», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Рейнгольд Валерий
Комментарии (10)
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макс438
1472462555
Ох не торопились бы вы с оценками...
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SandersMax
1472463005
все по сути сказано и добавить не чего
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Drunkeschon
1472463024
С этим парнем по крайней мере результаты есть. Давно такого у спартака не было=)
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nik55
1472464398
добавить не чего все сказанное верно
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СЛАВА 81
1472465395
Каррера - Молодец. Надеюсь и дальше будет молодцом.
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Диктор
1472465626
Хорошо сказал.............старый пер.дун.
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Kareon
1472468948
Аленичев с титовым бледные стояли во время матча не знали что делать как изменить ход матча
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Kareon
1472469093
Аленичев испортил выгнал из спартака озбилиза мовсисяна они при каррере сейчас заиграли бы тоже самое пытался сделать с Паршивлюком яковлевым гранатом от Билялетдинова избавился хотя может он бы реанимировал бы карьеру
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Mirak92
1472472910
Щас опять нахвалите ,а в конце сезона Уралам всяким по 0-3 летать будите )
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