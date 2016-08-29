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    Зайич близок к переходу в «Аякс»

    Полузащитник «Твенте» Хаким Зайич близок к тому, чтобы стать футболистом «Аякса». На сегодняшней встрече между представителями клубов, возможно, наступит окончательная ясность в этом вопросе.

    Сообщается, что 23-летний игрок уже согласовал контракт с амстердамцами сроком на пять лет. Тем не менее, стороны пока не могут прийти к согласию относительно суммы компенсации за хавбека. «Твенте» хочет получить около 14 миллионов евро, «Аякс» же пока готов платить только восемь миллионов. При этом клубы готовы искать компромиссы. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах марокканца также заинтересован «Зенит».

    В нынешнем розыгрыше Эредивизие Зайич принял участие в четырех поединках, записав в свой актив два забитых мяча и одну результативную передачу.

    Источник: Telegraaf.nl

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    29.08.2016 10:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 29 августа 2016, 11:32

      Зайич???вы что серьезно?хотя бы Зийех написали бы и то сошло бы,а так я уже начал думать,что за балканский парень...)

      1
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 11:25

      перспективный малый

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