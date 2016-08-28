Майкон: «Локомотив» должен вернуться на первые места»

Нападающий столичного «Локомотива» Майкон после победы над «Краснодаром» (2:1) в пятом туре Премьер-лиги отметил, что железнодорожники должны вернуться на лидирующие позиции в России.

«Эмоции самые хорошие. Я не играл полгода, а сейчас вышел в основе и провел тайм. Нужно набирать форму. Чувствую, что в плане физики все становится лучше. Во время перерыва на матчи сборных буду усиленно работать и готовиться к матчу со «Спартаком». «Локомотив» должен вернуться на первые места».