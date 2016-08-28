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    ФНЛ. «Кубань» разгромила «Нефтехимик» и другие результаты

    «Кубань» в 10-м туре первенства ФНЛ разгромила «Нефтехимик» на выезде со счетом 4:1. Из других результатов отметим победу «Мордовии» над «Факелом».

    Чемпионат России. Первенство ФНЛ. 10-й тур

    Волгарь (Астрахань) – Спартак (Нальчик) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Марченко, 13; 1:1 – Веркашанский, 25; 2:1 – Радченко, 84.

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Кубань (Краснодар) – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лобкарев, 24; 0:2 – Лобкарев, 58; 1:2 – Решетников, 64; 1:3 – Ильин, 74; 1:4 – Обухов, 90.

    Факел (Воронеж) – Мордовия (Саранск) – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Астафьев, 36; 0:2 – Дегтярев, 41 (с пенальти); 1:2 – Бирюков, 44.

    Шинник (Ярославль) – Химки (Московская область) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ятченко, 74; 2:0 – Низамутдинов, 83.

    Балтика (Калининград) – Спартак-2 (Москва) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Марущак, 24; 1:1 – Давыдов, 57; 1:2 – Федчук, 60.

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Луч-Энергия (Владивосток) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мильдзихов, 49.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2016 20:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +371

      ASG 29 августа 2016, 00:45

      Кубань возвращается!

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