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    Бокий: «Зенит» подкупал судей? Думаю, Хагена развели»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Александр Бокий считает, что над бывшим игроком питерского клуба Эриком Хагеном в клубе подшутили, когда взяли у него деньги якобы для подкупа судей. Ранее футболист заявил, что сдавал деньги в «Зените», чтобы договориться с арбитрами о лояльном отношении к команде в одном из матчей национального первенства.

    «Честно, я думаю, что это был прикол, развод. Парни могли пошутить и сказать: «Эрик, сдавай деньги, судей будем брать», а сами на это ужинали. Хаген был добряком, человеком немного не от мира сего и мог поверить во все, что угодно. Конечно, в команде это знали, иногда по-доброму прикалывались», – заявил Бокий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.08.2016 11:42
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 28 августа 2016, 16:46

      А где же бугагуй? Хотелось бы услышать ,что этот шут по этому поводу промямлит.

      -1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 28 августа 2016, 16:44

      Это правда. Сам играл в Зените, там такое практикуют. Только идет этого не от игроков, а от руководства.

      2
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 28 августа 2016, 16:27

      это только Дзюба так может шутить но он тогда еще молоко сосал

      2
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      Рейтинг: +7776

      BarStep 28 августа 2016, 15:00

      Что вы обсуждаете? Игроки сбрасываются на подкуп судьи - идиотизм

      3
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      Рейтинг: +7776

      BarStep > vvv246 28 августа 2016, 18:21

      Именно так...

      -1
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      Рейтинг: +365

      yaran56 28 августа 2016, 14:35

      Лапшу стараются вешать, даже признание желают превращать в шутку. А шутка тем и отличается,что затем признаются и объясняют о ее безобидности.

      1
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 28 августа 2016, 14:33

      xykdbnmooooooooooo

      -2
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      Рейтинг: +423

      Drapik 28 августа 2016, 14:10

      В Барсе и Реале, я так понимаю, перед игрой по 10 штук скидываются. А то и по 20. Судя по результатам. А в Зените футболисты по ходу жлобы, хоть бы раз скинулись на полуфинал ЛЧ :)

      3
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      Рейтинг: +2755

      волчарик > Drapik 28 августа 2016, 14:37

      а если тренеры добавят так и на финал хватит,но кто то больше засылает

      2
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      Рейтинг: +577

      yurdin 28 августа 2016, 13:15

      Не люблю зенит,но считаю ничего невероятного тут нет, если всё так и было. Розыграш,что в этом плохого?Либо зануды,либо проблемы с чувством юмора у тех,кто тут начал кукарекать про "мошенничество" и пр.)

      -2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > yurdin 28 августа 2016, 13:19

      Давай тебя разыграем на пару штук, в долларах конечно )))

      3
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      Рейтинг: +577

      yurdin > ufos73 28 августа 2016, 13:47

      У каждого цеха свои правила.Я к футбольному цеху отношения не имею,а следовательно и таких заработков. При их сумасшедших з/п убытка не заметно.Тут просто конфликт менталитетов. У русских парней,видимо,всё проще по отношению к таким шальным деньгам,а Хаген-во-первых в России за деньгами приехал,а во-вторых стал удачной находкой для русофобских западных СМИ,только и ищущих любой компромат против нас.
      P.s.адвокат,прекращай чужие деньги считать,мне вот на это пофиг.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > yurdin 28 августа 2016, 15:42

      ",прекращай чужие деньги считать,мне вот на это пофиг"
      А зря.Вот если бы у нас все в стране начали считать чужие деньги,мы может быть и узнали,почему чиновники с зарплатой 50000 покупают дома по 5млн баксов.Может быть люди и обратили бы внимание на разрыв в доходах богатых и бедных в 100 раз.Может быть и спросили"-А почему футболисты получают как в Европе(даже больше),а работяги как в Африке"?Кстати,это не чужие деньги-это наши(не все конечно,но большая часть)

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      Рейтинг: +13

      Swooper 28 августа 2016, 13:12

      Если это статья, то тогда не возникает ли к нему вопросов, что он соучастник и сдавал на подкуп судей и молчал? Если какой-то подкуп и имеет место быть, игроки команды об этом узнают последними.

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      Рейтинг: +2755

      волчарик > Swooper 28 августа 2016, 14:32

      хорошо подметил

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 28 августа 2016, 13:08

      Это блин у нас только в детских садах собирают на подкуп воспитательниц, и то родители. А в спорте другими путями деньги ходят, так что бред это, что реально игроки в ГАЗПРОМОВСКОМ Зените сбрасываются на подкуп судей.

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