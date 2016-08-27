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    Венгер: «Надеюсь, в этом сезоне Озил к своим голевым передачам добавит 10–15 голов»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча третьего тура АПЛ против «Уотфорда» (3:1).

    «Думаю, в первой игре мы сами выстрелили себе в ногу и оказались под большим давлением. У нас были два сложных выездных матча, но сегодня мы показали надежную игру.

    В первом тайме мы создали хороший задел. Пока еще мы не полностью готовы физически, и во второй половине это было видно.

    Озил еще не в лучшей физической форме, но мы ждем от него результативных передач и голов. Надеюсь, что в этом сезоне он добавит голов 10–15 к тем моментам, которые создает для партнеров.

    Мы приобрели двух игроков – Мустафи и Переса. Сейчас они должны интегрироваться в команду, и мы им в этом поможем. Нам пришлось постараться, чтобы осуществить эти трансферы. Больше мы никого покупать не планируем», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    27.08.2016 19:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +132

      murakami777 28 августа 2016, 04:58

      удачи

      0
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 27 августа 2016, 20:38

      А я думаю что он отнимет эти голы. Старенький ужо. Да и есть там кому забивать.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > RedWhiteFanS 27 августа 2016, 23:15

      Распасовщик классный

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