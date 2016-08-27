Владимир Габулов: «С Черчесовым игра сборной России будет зрелищной»

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов выразил мнение, что с приходом Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России игра национальной команды станет зрелищной.

«Знаю Станислава Саламовича как амбициозного и грамотного специалиста, я уверен, что он создаст рабочую атмосферу, в которой футболисты будут отдавать себя полностью, а игра будет достаточно зрелищной. В силу его достаточно большого опыта работы с российскими и зарубежными командами, шансы у него большие. Его знания, навыки и амбиции дадут результат», – сказал Габулов.