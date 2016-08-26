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    Фернандо: «Спартак» – это марка, бренд, он всегда должен бороться за первые места»

    Хавбек «Спартака» Фернандо, перешедший в стан москвичей нынешним летом, подчеркнул, что красно-белые являются брендом российского футбола и должны всегда находиться в числе фаворитов в борьбе за самые высокие места. Также, по словам бразильца, он намерен приложить максимум усилий для завоевания трофея вместе со своей новой командой.

    «Все хорошо, идет планомерная подготовка. Я всем доволен. Когда сюда прибыл, меня очень хорошо приняли. На акклиматизацию ушло мало времени, и я чувствую себя в своей тарелке. Вся команда сыграла замечательно, и, когда все играют в унисон, каждому из нас индивидуально проще подходить к игровым действиям. Мы на правильном пути, и я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше.

    «Спартак» – большой клуб, марка, бренд. Он всегда должен бороться за первые места. Мы пытаемся сделать все для того, чтобы улучшить свою игру, стремимся к призовым местам. Очень рад и горд за своих соотечественников. Нам не хватало лишь победы на Олимпиаде, и вот Бразилия отпраздновала успех. Буду делать все возможное, чтобы держать марку бразильского футбола в «Спартаке» и поскорее выиграть какой-то значимый трофей», – сказал Фернандо.

    Источник: ФК «Спартак»

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    26.08.2016 12:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +889

      Krics 26 августа 2016, 19:47

      Спартак, он со времен римской империи-СПАРТАК!

      0
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      Рейтинг: +100576

      zigbert 26 августа 2016, 15:41

      Если весь сезон будет держать марку,сниму перед ним шляпу.

      3
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      Рейтинг: +7993

      nik55 26 августа 2016, 13:27

      надо меньше говорить--докажи игрой.она у тебя неплохо получается

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 26 августа 2016, 13:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как так быстро это ему вложили в уши ?

      -5
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      Рейтинг: +483

      headdevil 26 августа 2016, 13:00

      Бренд 90-х

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > headdevil 26 августа 2016, 17:12

      Бренд всегда остаётся брендом,просто иногда стоит о нем напоминать!

      0
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 26 августа 2016, 12:41

      Ну пока претензий нет,играет на высоком уровне.

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