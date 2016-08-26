Нойер: «Вряд ли кто-то в «Баварии» знаком с «Ростовом»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Я в предвкушении двух матчей против «Атлетико». Это будет разогрев перед матчами плей-офф, в который мы хотим выйти с первого места. «Ростов» – интересный жребий, не думаю, что кто-то из нас знаком с этой командой. ПСВ также не стоит ни в коем случае недооценивать. В прошлом сезоне они почти выбили «Атлетико» из турнира. После двух матчей со счетом 0:0 уступили в серии пенальти», – заявил Нойер.