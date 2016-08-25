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  • Ди Марцио: «Карреру в «Спартак» позвали боссы клуба, а не Аленичев»

Ди Марцио: «Карреру в «Спартак» позвали боссы клуба, а не Аленичев»

25 августа 2016, 15:16
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Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио высказал мнение о назначении Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака».

– Начинать в 52 – не слишком поздно?

– Каррера на протяжении недолгого отрезка тренировал «Ювентус», когда дисквалифицировали Конте. Он не стушевался и выглядел уверенным в себе, спокойным. Принимал верные решения, хорошо управлял звездными игроками. Все утверждали, что он отличный мотиватор. Но стоило Конте вернуться – и Массимо снова ушел в тень. Конте был слишком важной фигурой для футболистов, замена даже не рассматривалась. Каррера же продолжал работать с защитниками и делал это весьма продуктивно. Достаточно посмотреть, как организованно играла линия обороны сборной Италии на чемпионате Европы. Не взломать! Убежден, что с приходом Карреры «Спартак» будет защищаться намного эффективнее.

– Если Каррера был такой важной составной частью штаба Конте, почему тренер не взял его в «Челси»?

– Конте планировал взять в «Челси» шестерых помощников из Италии, в том числе Карреру. Но руководство лондонцев отказалось раздувать тренерский штаб и позволило привезти только четверых ассистентов. Конте прикинул все «за» и «против» и отцепил Массимо. Наверное, решил, что и сам справится с организацией игры в обороне. К тому же Антонио знал, что товарищ не останется без работы, ведь у того было выгодное предложение от «Спартака».

– Бытует мнение, что это сам Аленичев пригласил Карреру в «Спартак». Правда?

– Нет, они даже не были знакомы. Насколько мне известно, спартаковские боссы были крайне недовольны игрой команды в обороне, и они решили пригласить опытного спеца по этой части. Где лучше всего обороняются? В Италии. Обратились за советом к тренеру по вратарям, итальянцу Риомми, он уже несколько сезонов трудится в «Спартаке». Риомми в свое время помогал Конте в «Ареццо», они связались. И Конте сказал: «Позвоните Каррере».

– Как думаете, у него получится в «Спартаке»?

– Есть проблема. Каррера никогда не работал за пределами Италии, не знает языков. Нужен очень способный переводчик, чтобы передать игрокам эмоции тренера. Это важно, потому что Массимо – очень эмоциональный!» – приводит слова Ди Марцио «Аргументы недели».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Конте Антонио Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (4)
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SandersMax
1472127733
Каррера определенно сделает со Спартаком что-нибудь перспективное
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Partyk
1472134784
Последний матч показал, что обратно команда не бежит а ломится как лось на водопой, поэтому уже большой плюс
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