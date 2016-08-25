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    Грасия: «Никто в «Рубине» не доволен нашим положением»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

    – Нынешний старт вашей команды – наверное, один из худших за время вашей работы тренером. У вас уже есть понимание, что с «Рубином» не так?

    – В моей карьере бывали случаи неудачных стартов. В частности, в прошлом сезоне к 12-му туру мы находились на последнем месте, а закончили чемпионат, едва не войдя в зону еврокубков. Конечно, мне бы хотелось начать с более хороших результатов и были игры, в которых мы должны были брать больше очков. Но нельзя списывать и фактор удачи, она от нас отвернулась. Нам нужно улучшить некоторые аспекты нашей игры и мы постараемся добыть нашу первую победы.

    – «Оренбург» обычно играет вторым номером и именно с такими командами «Рубину» приходится труднее всего.

    – В своих матчах «Оренбург» доставил много трудностей своим соперникам и результаты в их матчах не показывали явное преимущество, там не было большого разрыва в счете. Дома они играют активно за счет стандартных положений, быстрых атак. Мы постараемся нейтрализовать их атакующие действия и построить свою атаку так, чтобы найти подход к атакам несмотря на насыщенную оборону.

    – Какова ситуация с Жонатасом и Лестьенном? Сможете ли вы рассчитывать на них в ближайшем матче?

    – Пока не знаю. Мы будем ждать, как будет развиваться ситуация до последнего момента. Пока у меня нет информации.

    – Сегодня «Рубин» тренируется на искусственном поле.

    – Да, мы приняли решение тренироваться на синтетике, чтобы игроки его почувствовали. Хотя мы понимаем, что это поле не идентично тому, на котором нам придется сыграть с «Оренбургом».

    – Ходят слухи, что руководство жестко оценивает результаты вашей работы.

    – Безусловно, тут никто не доволен нашим положением. Я и тоже недоволен. Мы все хотим, чтобы команда была выше и я первый среди тех людей, кто это хочет. Но эти встречи – это не то, что стоит публично обговаривать

    Источник: БИЗНЕС Online

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    25.08.2016 12:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 26 августа 2016, 18:37

      Всё будет в поряде , быстро только кролики. Казань верит в "Рубин ".

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      Рейтинг: +332

      семечкин 25 августа 2016, 18:09

      ну, тогда не всё потеряно, раз с последнего места поднимался после двенадцатого тура.... ещё месяца полтора можно не играть....
      наверное Рубин не отошёл от грандиозной презентации в Казани, где сами себя уверяли в своих способностях и возможностях....
      забыли, что тренероваться нужно побольше, а говорить поменьше

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 августа 2016, 15:59

      Еще тура 4 без побед и Рубин подключится к самой популярной истории этого лета в РФПЛ - "Пригласи Бердыева")

      -1
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