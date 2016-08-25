Луческу: «Зениту» будет тяжело в матче с мотивированным «Амкаром»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил высокую степень мотивированности «Амкара» в преддверии очного противостояния команд в рамках 5-го тура РФПЛ.

«Сейчас нам нужно учесть ошибки, которые мы допускали в матче с «Амкаром» в прошлом сезоне. Тогда наши защитники, в том числе Ломбертс, неправильно действовали в обороне, что привело к забитому мячу и потере очков. Надо забыть матч с ЦСКА, потеряли два очка, но мы их и не заслужили. «Амкар» будет очень мотивирован в субботу, нам будет тяжело», – заявил Луческу.