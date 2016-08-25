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    МЛС. «Торонто» взял три очка в матче с «Орландо»

    В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Лидер Восточной конференции «Торонто» в гостях смог вырвать победу у «Орландо».

    МЛС. Регулярный чемпионат
    Монреаль – Ди-Си Юнайтед – 1:1 (0:1)
    Голы: 0:1 – Нигл, 39 (пенальти); 1:1 – Камара, 77
    Удаление: Опаре (Ди-Си Юнайтед), 89
    Коламбус – Филадельфия – 1:2 (0:0)
    Голы: 0:1 – Херберс, 60, 1:1 – Джан, 73; 1:2 – Розенберри, 74
    Орландо – Торонто – 1:2 (0:1)
    Голы: 0:1 – Рикеттс, 7; 1:1 – Ларин, 56; 1:2 – Алтидор, 86
    Чикаго – Лос-Анджелес Гэлакси – 2:2 (2:1)
    Голы: 0:1 – Зарде, 31; 1:1 – Альварес, 34; 2:1 – Аккам, 39 (пенальти); 2:2 – дос Сантос, 69
    Хьюстон – Сиэтл – 1:1 (0:0)
    Голы: 1:0 – Уэнгер, 75; 1:1 – Лодейро, 90+4
    Сан-Хосе – Нью-Инглэнд Революшн – 0:0

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2016 07:33
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 25 августа 2016, 13:39

      А Серро Портеньо выиграл у Реал Потоси...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 25 августа 2016, 11:43

      Охренеть - какая "важная" новость..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Пабло6 25 августа 2016, 10:52

      ку

      -1
      Ответить
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