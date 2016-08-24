Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»

Главный тренер «Нефтчи» Вели Касумов в ближайшее время может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды. Отмечается, что руководство азербайджанского клуба уже определилось с потенциальными кандидатами на случай увольнения 47-летнего специалиста.

В список кандидатов на пост главного тренера «Нефтчи» попал бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев, который в августе покинул московский клуб, а также Дженнаро Гаттузо, ранее ушедший из «Пизы».