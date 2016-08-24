Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»

Да нормально все. Семин в Азербайджане порулил, вернулся в команду РФПЛ, Юран. Тот же Григорчук сейчас отжигает.
Преимущество небольших стран в том, что пробиться в еврокубки сравнительно легко, и любой успех там делает тренеру имя.
Главный тренер «Нефтчи» Вели Касумов в ближайшее время может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды. Отмечается, что руководство азербайджанского клуба уже определилось с потенциальными кандидатами на случай увольнения 47-летнего специалиста.
В список кандидатов на пост главного тренера «Нефтчи» попал бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев, который в августе покинул московский клуб, а также Дженнаро Гаттузо, ранее ушедший из «Пизы».