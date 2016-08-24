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    Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»

    Главный тренер «Нефтчи» Вели Касумов в ближайшее время может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды. Отмечается, что руководство азербайджанского клуба уже определилось с потенциальными кандидатами на случай увольнения 47-летнего специалиста.

    В список кандидатов на пост главного тренера «Нефтчи» попал бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев, который в августе покинул московский клуб, а также Дженнаро Гаттузо, ранее ушедший из «Пизы».

    Источник: Azerisport.com

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    24.08.2016 14:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +532

      Бан 24 августа 2016, 19:35

      Да нормально все. Семин в Азербайджане порулил, вернулся в команду РФПЛ, Юран. Тот же Григорчук сейчас отжигает.
      Преимущество небольших стран в том, что пробиться в еврокубки сравнительно легко, и любой успех там делает тренеру имя.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 24 августа 2016, 16:55

      Как эти упыри комады находят?

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 24 августа 2016, 15:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пошел гешдалахов тренеровать!

      -4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > diadushka 24 августа 2016, 17:09

      Ты в ПТУ научился этому лексикону?!.....такие как ты позорят русских и вызывают к ним негативное отношение везде, ты сам настоящий валенок тупой((((

      4
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 24 августа 2016, 15:09

      Главное набирайся опыта, не сиди без работы, может быть и вырастишь в Тренера!!! Удачи Дмитрий Анатольевич!!!

      0
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      Рейтинг: +71

      PoMka31 24 августа 2016, 14:45

      В любом случае удачи Дмитрию

      4
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 24 августа 2016, 14:44

      Что Нефтчи ,что спартачи ....)

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 24 августа 2016, 14:40

      И из России уедет получается? Какие положительные новости.

      -1
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      Рейтинг: +3536

      momwig_ 24 августа 2016, 14:29

      На самом деле это совсем неплохо. Аленю надо не отдыхать, а опыта набираться, глядишь и вырастет в матерого тренерищу.

      2
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