«Портленд» надеется заполучить Руни

осталось пару голов забить чтоб ещё единолично стать лучшим бомбардиром в истории МЮ, и спокойно наслаждаться домашними заботами с семьёй. Руни легенда МЮ и Англии, всё уже давно доказал всем и вся. выдающаяся карьера!!!
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вызвал интерес со стороны «Портленда». По информации источника, руководство американского клуба следит за ситуацией с контрактом футболиста. Отметим, что на данный момент «красные дьяволы» не планируют продлевать трудовое соглашение с игроком.
Отметим, что действующий контракт Руни с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года. По его окончании «Портленд» планирует сделать форварду многомиллионное предложение.