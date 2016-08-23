«Портленд» надеется заполучить Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вызвал интерес со стороны «Портленда». По информации источника, руководство американского клуба следит за ситуацией с контрактом футболиста. Отметим, что на данный момент «красные дьяволы» не планируют продлевать трудовое соглашение с игроком.

Отметим, что действующий контракт Руни с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года. По его окончании «Портленд» планирует сделать форварду многомиллионное предложение.