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    «Портленд» надеется заполучить Руни

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вызвал интерес со стороны «Портленда». По информации источника, руководство американского клуба следит за ситуацией с контрактом футболиста. Отметим, что на данный момент «красные дьяволы» не планируют продлевать трудовое соглашение с игроком.

    Отметим, что действующий контракт Руни с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года. По его окончании «Портленд» планирует сделать форварду многомиллионное предложение.

    Источник: The Sun

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    23.08.2016 23:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 24 августа 2016, 10:37

      осталось пару голов забить чтоб ещё единолично стать лучшим бомбардиром в истории МЮ, и спокойно наслаждаться домашними заботами с семьёй. Руни легенда МЮ и Англии, всё уже давно доказал всем и вся. выдающаяся карьера!!!

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      Рейтинг: +140

      SandersMax 24 августа 2016, 08:55

      Портленд не вызвал интерес у Руни)

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