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    Слуцкий: «Надеюсь, что недостаток звездных трансферов компенсируют болельщики ЦСКА»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что до конца летнего трансферного окна московский клуб больше не будет приобретать новых футболистов.

    «Усиления? Я уже говорил, что вряд ли кто-то у нас появится. Мы изначально настраивались на то, что новый сезон пройдет на новом стадионе, и все силы будут брошены на этот важнейший объект в истории клуба. Надеюсь, что недостаток звездных трансферов компенсируют наши болельщики, которые в родном доме будут поддерживать с утроенной энергией», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.08.2016 23:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 26 августа 2016, 01:19

      где взять энергию с такой игрой....

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 24 августа 2016, 17:45

      могли бы хотя бы добазариться Вано ещё арендовать хотя бы...по любому он бы помог.

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 24 августа 2016, 11:49

      Это наивно , господа.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 августа 2016, 08:22

      Леня, а что без трансферов никак?!

      -2
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 24 августа 2016, 07:08

      Что меня смешит и тут же удивляет в людях,это их желчь и ее количество соответственно))В коментах все герои,а на деле?Один пишет Слуцкий марионетка,а ты кто в этом мире?Такая же кукла)Другой,что не в свое дело полез,это ты вобще о чем?Он профи в своем деле))

      2
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      Рейтинг: +1289

      каа > DUMOH 24 августа 2016, 08:19

      Одно дело что его называли марионеткой... совсем другое что он это подтвердил ....работой в сборной... определением его состава...

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > DUMOH 24 августа 2016, 09:07

      Он ещё гов но, он сам это сказал (сейчас говорим только о нём)

      -2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 августа 2016, 06:29

      Лёня, продолжай и дальше утешать себя и болельщиков.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 августа 2016, 02:21

      "Давай,давай".

      1
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      Рейтинг: +319

      Beim 24 августа 2016, 00:35

      Если как Спартак раньше играл на своём поле, будите играть, то у болельщиков энергии лишь по убавиться

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 августа 2016, 00:13

      Ага, ещё наверное и болельщики будут вместо команды в ЛЧ играть... Ой Лёня, марионетка ты конечно ещё та в руках Гинера... В ЛЧ вас опять драть будут нещадно с таким составом и никакие болельщики не спасут...

      -3
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