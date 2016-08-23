«Фенербахче» отказался от услуг Эркина

Защитник «Интера» Джанер Эркин, вероятно, покинет миланский клуб в текущее трансфернок окно. Турок не входит в планы нового тренерского штаба во главе с Франком де Буром и поэтому выставлен на продажу. Сообщается, что «нерадзурри» предложили приобрести 27-летнего футболиста его предыдущему клубу «Фенербахче», который игрок покинул лишь нынешним летом на правах свободного агента, однако «желтые канарейки» ответили отказом.

В данный момент ведется диалог между «Интером» и «Дженоа» по поводу аренды Эркина до окончания сезона.