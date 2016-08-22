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    Орлов: «Кокорин смотрел на забивающего гол Еременко как телезритель»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился наблюдениями от матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).

    «В целом эта ничья – в пользу ЦСКА, потому что «армейцы» удачно справляются со сложным отрезком из выездных матчей. Для них, получается, встречи в гостях не проблема, ведь команда Слуцкого параллельно и игру свою находит. А уже в 6-м туре москвичи планируют принять «Терек» на своем новом стадионе.

    Важный момент: почему-то Кокорин смотрел на забивающего первый гол Романа Еременко как телезритель, причем стоя на прямых ногах, то есть он выключил сам себя из игры. Это грубое нарушение игровой дисциплины. Александр сразу же после эпизода закрыл лицо руками – так ему было стыдно.

    Почему-то в «Зените» сейчас не видно игроков с особым рвением, с ярким желанием сражаться в любом эпизоде. Получая мяч, зенитовцы как будто чуть успокаиваются, а затем вместо обострения следует поперечный пас или даже передача назад – команда сама гасит темп. Такие действия во многом зависят от психологического состояния игроков. В «Зените» идет перестройка и в этом плане. Например, раньше почти все время звучала музыка, даже в раздевалке, а теперь этого нет. «Зенит» меняет образ жизни, а это очень непросто.

    У нового тренерского штаба другой менталитет, другая система взглядов на футбол, и игрокам нужно время, чтобы к этому привыкнуть и адаптироваться. Но это процесс обоюдный: тренеры также должны идти навстречу своим футболистам. И чем раньше это взаимопонимание будет найдено, тем быстрее «Зенит» придет к успеху», – отметил Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.08.2016 13:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +212

      Суворов_лучший 23 августа 2016, 00:53

      кокорин наконец то нашел своих денег много побед нет стадиона нет и коршунов непьющий

      0
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      Рейтинг: +1810

      gor77 22 августа 2016, 16:44

      Кокорин уже 7 или 8 лет "подаёт надежды и уже скоро начнёт играть". А воз и ныне там.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 22 августа 2016, 15:36

      кокорин и стыд понятия взаимоисключающие.. чтобы был стыд,нужна совесть.. а с совестью у кокорина беда.. отсутствует!

      0
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      Рейтинг: +7992

      nik55 22 августа 2016, 15:05

      а что посмотреть нельзя ?

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 августа 2016, 14:24

      Колорин через годик к аршавину может уже ехать

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Asbjorn 22 августа 2016, 14:24

      Кокорин, пардон

      -1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 22 августа 2016, 14:17

      Кокорин - самая неудачная, дорогая покупка Зенита последних лет, надеюсь Цыган сможет из него слепить что-то стоящее.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > Grelas 22 августа 2016, 14:22

      Очень сложно сделать конфетку из ....

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Grelas 22 августа 2016, 14:31

      Как можно из говна слепить пулю ?

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > acer2003 22 августа 2016, 14:44

      Есть такие,пробей в гугле!

      -1
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      Рейтинг: +2250

      kvm 22 августа 2016, 14:14

      Не дело с такой з/п ещё дёргаться на игрока...

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 августа 2016, 14:13

      Да просто ЦСКА так хорошо и быстро играет ,вот он и не успел).

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 августа 2016, 13:16

      В этот момент Кокорин учился у Р.Еременко как надо забивать голы.

      7
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > vladimir-7 22 августа 2016, 14:44

      перед этим он прошептал ему "смотри как я умею"

      -1
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