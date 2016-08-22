Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейнгольд: «Спартак» может стать конкурентом в борьбе за медали»

Рейнгольд: «Спартак» может стать конкурентом в борьбе за медали»

22 августа 2016, 10:49
17

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд расхвалил игру московской команды в матче с «Краснодаром» (2:0). Напомним, что встреча проходила в рамках 4-го тура РФПЛ.

«За последние 5-6 лет «Спартак» произвел на меня равное впечатление в игровом плане. Я давно не видел такого «Спартака» – все было настроено на игровой план, была строгая командная дисциплина. Очень здорово команда сыграла в передней линии, в средней линии. «Спартак» выглядел монолитным коллективом. Я думаю, в этом большая заслуга Карреры, который становится потихоньку уже своим тренером. Самое главное, что у ребят горели глаза, а это значит, что они многое могут сделать

Результат не неожиданный. Я всегда говорю: если взять по составу, то «Спартак» самая сильная команда по подбору игроков в этом сезоне в Премьер-лиге. Кто откажется от таких нападающих, как Промес и Зе Луиш? Я много раз говорил, этих бы ребят расставить на поле как следует и потребовать профессиональной работы с таким выкладом, чтобы люди отдавались полностью. «Спартак» сегодня показал, что он может оставлять без мяча команды, которые сами привыкли его держать.

А голы какие были забиты – это вообще для футбольного учебника. Могу сказать, что направление взято правильное, и если его придерживаться и продолжать играть с горящими глазами, то «Спартак» станет конкурентом в борьбе за медали», – сказал он.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Рейнгольд Валерий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Arn
1471852766
месяц назад кричал ,что десять человек из этого состава надо гнать:)как все меняется
Ответить
Parham
1471853495
УУрааа, уже начинаете поздравлять !! Значит следующий матч ПРОС-ТЕ!!!!! ВСЕ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ!!
Ответить
PESHES
1471853591
бла бла бла каждый раз одно и тоже. пару раз проиграют и опять будут ныть
Ответить
Etiainen
1471853912
выиграли разок-другой и уже в чемпионы записали)
Ответить
prtcs
1471853985
Надежда умирает последней.
Ответить
ivanthebest
1471854848
Мда, с лучшим составом это он конечно палку перегнул... Скамейка очень слабая, из основы игроков заменить практически некем, только по сути молодёжь...
Ответить
a-rakhmatov
1471857408
Настрой любого клуба на высокие места, а Спартак давно уже не был чемпионом.......слова и мысли материализуется...
Ответить
апоголлл
1471858414
начало сезона.посмотрим дальше что будет
Ответить
Бриг
1471859565
все возможно это футбол пора делать ставки. чем Спартак хуже лестера
Ответить
Измайловский Кочегар
1471861816
Надо признать, вчера Спартак смотрелся весьма прилично.
Ответить
Главные новости
Два вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов
08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
3
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
4
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
5
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
8
Все новости
Все новости
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
3
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
4
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
5
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
8
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
4
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
16
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+