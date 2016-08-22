Рейнгольд: «Спартак» может стать конкурентом в борьбе за медали»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд расхвалил игру московской команды в матче с «Краснодаром» (2:0). Напомним, что встреча проходила в рамках 4-го тура РФПЛ.

«За последние 5-6 лет «Спартак» произвел на меня равное впечатление в игровом плане. Я давно не видел такого «Спартака» – все было настроено на игровой план, была строгая командная дисциплина. Очень здорово команда сыграла в передней линии, в средней линии. «Спартак» выглядел монолитным коллективом. Я думаю, в этом большая заслуга Карреры, который становится потихоньку уже своим тренером. Самое главное, что у ребят горели глаза, а это значит, что они многое могут сделать



Результат не неожиданный. Я всегда говорю: если взять по составу, то «Спартак» самая сильная команда по подбору игроков в этом сезоне в Премьер-лиге. Кто откажется от таких нападающих, как Промес и Зе Луиш? Я много раз говорил, этих бы ребят расставить на поле как следует и потребовать профессиональной работы с таким выкладом, чтобы люди отдавались полностью. «Спартак» сегодня показал, что он может оставлять без мяча команды, которые сами привыкли его держать.



А голы какие были забиты – это вообще для футбольного учебника. Могу сказать, что направление взято правильное, и если его придерживаться и продолжать играть с горящими глазами, то «Спартак» станет конкурентом в борьбе за медали», – сказал он.